“Nos conocíamos desde mis primeros días": Jean-Claude Van Damme se despide de su amigo Chuck Norris

La mañana de este viernes 20 de marzo se confirmó la triste noticia sobre el fallecimiento del legendario actor Chuck Norris, una de las leyendas del cine de acción, quien también fuera considerado como uno de los hombres más temibles gracias a sus películas y a sus conocimientos en las artes marciales.

Te puede interesar: ¿De qué murió Chuck Norris? Esto se sabe sobre la muerte del ícono de “Los Indestructibles 2” y “Walker, Texas Ranger”

Recientemente, el actor Jean-Claude Van Damme compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida a uno de sus colegas más grandes, pues a decir verdad, este siguió los pasos de Chuck dentro de un género de cine que impactó durante la década de los 80’s y 90’s, siendo incluso que llegaron a consolidarse como algunos de los actores más emblemáticos de este tipo de películas.

Jean-Claude Van Damme se despide de Chuck Norris

A través de sus redes sociales, el también mítico actor de 65 años dedicó unas palabras a uno de sus compañeros que le ayudaron a despegar y posicionarse como uno de los hombres de acción, demostrando su cariño, respeto y honor a Chuck Norris, donde se puede leer lo siguiente:

“Mi más sentido pésame por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis primeros días, y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y oraciones están con su familia. Nunca será olvidado”.

Si bien, este par de actores se caracterizan por sus similitudes en cuanto a la práctica de las artes marciales y la actuación estos solamente compartieron cámara una sola vez en sus carreras.

¿Cuál es la relación entre Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme?

Es sabido que años antes de llegar al estrellato, Jean-Claude Van Damme era sparring de Chuck Norris, e incluso formó parte de su equipo de trabajo como stunt dentro del personal de dobles de riesgo.

Con los años, Van Damme ganó popularidad en los 80’s y poco a poco se consolidó como una estrella, aunque su parecido en pantalla, combinando la acción y las artes marciales.

Aunque uno esperaría que tuvieran varios títulos de películas juntos, la realidad es que este par de actores únicamente compartieron pantalla en "Los Indestructibles 2"; película que a hoy en día es recordada por haber reunido a una gran cantidad de figuras.