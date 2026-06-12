Muere David Hockney, uno de los artistas británicos más importantes de los últimos años

Este viernes se dio a conocer por todo el mundo que el reconocido pintor británico David Hockney murió a la edad de 88 años dejando un gran legado en el arte, siendo una de las figuras más reconocidas e influyentes del siglo pasado gracias a su estilo y visión en tiempos.

David Hockney es considerado como uno de los artistas del pop art más importantes de las últimas décadas, pues su obra tuvo un gran peso sobre la visión del arte y la modernidad, siendo fundamental para las nuevas corrientes que hoy mismo se siguen explorando a través de diversas disciplinas.

¿Quién fue David Hockney?

Hockney fue un pintor, dibujante, grabador, fotógrafo y escenógrafo con una gran influencia en el rumbo actual del arte moderno, siendo su obra bastante diferencial en el Siglo XX y XXI. La manera en que plasmaba las luces y las casas de los suburbios y demás paisajes urbanos de California con una estética vibrante le valieron un estilo que hoy en día logra verse hasta en la publicidad.

Aunque nació en Bradford, Inglaterra, fue en California donde logró hacerse de un nombre dentro del arte y fue este el que le valió para influir de gran manera en el pop art en el Reino Unido, así como su fijación hacia la innovación y la tecnología.

¿Qué fue lo más destacado de la carrera de David Hockney?

Además de su estilo, algunas de sus obras son mundialmente conocidas, tal como ‘A Bigger Splash’ y ‘Portrait of an Artist’. Fue justo la segunda pintura que alcanzó el valor de 90.3 millones de dólares en una subasta de 2018, siendo en aquel entonces el pintor vivo "más caro" de la historia.

También se reinventó con el “iPad Art” el cual consistía en dibujar en computadoras y pantallas táctiles, dejando ver sus ganas y visión por seguir creando aún en épocas totalmente distintas.

¿De qué murió David Hockney?

De momento no se han revelado detalles sobre la causa de la muerte del artista, aunque debido a que fue de manera pacífica en su hogar, se ha especulado a que esta pudo haber sido de manera natural, siendo que se encontraba a un mes de cumplir los 89 años.

