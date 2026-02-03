AL MOMENTO: Muere querida cantante tras ser mordida por una serpiente

Este fin de semana se dio a conocer la noticia sobre el triste fallecimiento de una de las voces más prometedoras de la música moderna a los 26 años de edad tras haber sido mordida por una serpiente mientras dormía.

De acuerdo con la BBC Africa, la cantante soprano Ifunanya Nwangene quien incluso participó en el reality The Voice Nigeria había perdido la vida tras haber sido atacada por una cobra cuando ésta dormía en su casa en la ciudad de Abuja el pasado sábado 31 de enero.

¿Quién era Ifunanya Nwangene?

La cantante se ganó la atención del mundo por allá del año 2021 con su cover a Rihanna de la canción “Take a Bow”, aunque desafortunadamente no había podido dedicarse de lleno a la música, pues se sabe que durante sus últimos años de vida se dedicó a su trabajo como arquitecta alternando con la música.

La triste noticia se dio a conocer luego de que el director musical del coro Sam Ezugwu publicara un comunicado en Facebook donde confirmó la triste noticia este domingo.

Considerada como la "Soprano Queen", Ifunanya Nwangene tuvo un breve pero destacado paso por el mundo de la música y aunque no logró llegar al siguiente nivel, se hizo del cariño de decenas de miles de seguidores.

¿Qué hacer si veo una serpiente en mi casa?

Si bien, estos son escenarios poco probables en México, esto no nos exenta de vivir una situación, por lo que es importante tomar en cuenta las siguiente recomendaciones:

