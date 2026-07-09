7 photocards descargables para imprimir de Armando ‘la Hormiga’ González, jugador de las Chivas, al puro estilo de BTS

La fiebre que dejó la justa veraniega mientras jugaba la Selección Mexicana llegó hasta las girlies, y por supuesto hasta las fans de grupos como BTS, One Direction y hasta cantantes como Taylor Swift o Sabrina Carpenter. Y algo muy notorio últimamente en 'X' es que el ARMY ha decidido unirse a la afición de las Chivas del Guadalajara, y no podemos negar que uno de sus jugadores más conocidos del equipo es Armando 'La Hormiga' González, quien también fue parte de la Selección este 2026.

Y si tú formas parte del ARMY o de otros fandoms y quieres trasladar tu amor por el merchandising, o coleccionables de tus bias y tu nueva pasión por el futbol, te dejamos aquí 7 photocards de la Hormiga González, que serán perfectas para que presumas tu apoyo al equipo de Guadalajara.

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Photocards de 'la Hormiga' González

A través de 'X' se a popularizado la búsqueda de photocards de varios de los jugadores que son parte del Chivas, y rápidamente las fans de BTS han puesto las manos a la obra para hacer las propias, por lo que aquí te dejamos siete diseños con Armando 'la Hormiga' González que podrían ser perfectas para tu nueva colección de bias chivistas. Si quieres tener la versión en PDF solo da click aquí para descargar el archivo completamente gratis.

¿Qué son las photocards?

Las photocards son objetos coleccionables que se popularizaron a través de los distintos fandoms de kpop, quienes se dedican a comprar photocards oficiales de sus idols favoritos pero que, también, se han hecho del tiempo de hacer las suyas de manera manual, sobre todo porque son artículos a veces poco accesibles económicamente hablando, y también porque muchos desean tener sus fotografías favoritas de sus bias a la mano.

Es una forma muy común de demostrar el amor y el apoyo a su grupo predilecto, y usualmente suelen guardarse en álbumes especializados en donde se meten dentro de carátulas plásticas para que no se maltraten con el paso del tiempo.