OFICIAL: Azteca 7 transmitirá un concierto de BTS en julio de 2026

De manera oficial se ha confirmado que la señal abierta y digital de Azteca 7 transmitirá uno de los conciertos más esperados a nivel mundial durante julio del 2026, noticia que ha comenzado a emocionar a millones de seguidores de la boy band más famosa de todo el mundo BTS. La cita es por Azteca 7 durante el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

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¿Qué se sabe sobre la participación de BTS durante la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el programa de la FIFA, BTS se presentará en lo que se espera sea un histórico show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cita será el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Es importante tomar en cuenta que la banda surcoreana compartirá escenario con Shakira y Madonna dentro de uno de los escenarios más vistos en todo el mundo; además, se ha mencionado que todo lo recaudado durante el espectáculo será destinado para la educación infantil.

¿Qué es el how de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Lo que se espera que sea un espectáculo histórico, el medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, será el primero en su clase, y contará con la curaduría musical de Chris Martin de Coldplay. Con este proyecto, tanto la FIFA como Global Citizen esperan reunir más de $100 millones de dólares para fomentar el acceso a una educación de calidad y el fútbol infantil a nivel mundial

Hasta ahora se ha revelado que el show de medio tiempo estará a cargo de Shakira, Madonna y la boy band BTS bajo la producción de Chris Martin de Coldplay. Se espera que el espectáculo marque un hito histórico al llevar el formato de medio tiempo estilo Super Bowl a un mundial de fútbol.

¿Dónde, cómo y cuándo ver gratis el concierto de BTS durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si no quieres perderte lo que promete ser un evento histórico que transformará para siempre la gran final de la FIFA 2026™, sigue toda la transmisión por Azteca 7 y todas nuestras plataformas digitales totalmente gratis.