Ric Flair, la leyenda de la lucha libre es hospitalizado de emergencia tras FUERTE accidente, este es su estado de salud:

Este viernes se dio a conocer que le leyenda de la lucha libre, Ric Flair tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de que sufriera un fuerte accidente, lo que ha llamado la atención de todos los fanáticos del también llamado “wrestling”.

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De acuerdo con medios estadounidenses, el ex luchador de 77 años habría sufrido una aparatosa caída cuando caminaba por la calle la tarde de este viernes en Tampa, Florida, percance en el que Flair se habría golpeado fuertemente el rostro, por lo que fue hospitalizado de emergencia.

¿Qué le pasó a Ric Flair y cuál es su estado de salud?

Según testigos, la estrella retirada de la lucha libre sufrió una fuerte cortada en la cara, lo que derivó en un sangrado fluido, por lo que equipos paramédicos tuvieron que llegar para brindarle atención al ex compañero de Triple H, Randy Orton y Batista en el grupo llamado ‘Evolution’, donde se evalúa si sufrió una conmoción cerebral.

Se sabe que horas antes Ric habría reportado a través de sus redes sociales la presencia de un coágulo de sangre en una de sus piernas, motivo por el cuál canceló el vuelo a una convención que tenía programada en la ciudad de Seattle.

Por ahora no se ha dado a conocer algún parte médico que nos comparta más información sobre el estado actual de Ric Flair, sobre todo tras el problema que había anunciado.

¿Quién es Ric Flair?

También conocido como ‘Nature Boy’, Ric Flair es uno de los luchadores que ayudó a definir lo que hoy es el wrestling en los Estados Unidos, pues con una trayectoria profesional de más de 50 años se consolidó como una de las imágenes más respetadas arriba y abajo del cuadrilátero.

Por años fue la cara principal de empresas como la NWA, WCW y la WWE, donde en cada una dejó momentos memorables, hasta que se retiró de las luchas en Wrestlemania XXIV tras perder contra Shawn Michaels en el año 2008.