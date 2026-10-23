Luto en el deporte: Confirman muerte de joven promesa tras sufrir FUERTE golpe durante un partido

Recientemente el mundo del deporte se ha vestido de luto, pues se confirmó la muerte de la joven francesa Cléa Menier a los 17 años de edad, quien sufrió un fuerte golpe el pasado sábado 17 de octubre durante el partido de rugby entre su equipo, el Union du Bassin vs. Marmandais y Agen Agglo Rugby.

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La noticia le ha dado la vuelta al mundo e incluso la Federación Francesa de Rugby (FFR) se ha pronunciado para buscar esclarecer la situación en la que la joven perdió la vida, hecho que ha conmocionado a toda la comunidad fanática de este deporte.

¿Qué pasó con la jugadora de rugby Cléa Menier?

De acuerdo con los reportes locales, el pasado sábado 17 de octubre, Cléa Menier jugó para su club, el Union du Bassin quien recibió en casa al Marmandais y Agen Agglo Rugby como parte de los cotejos de la categoría sub-18, cuando en algún momento del encuentro esta habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza del cuál ya no se pudo reincorporar.

Tras este infortunio, la joven habría sido trasladada por el equipo de emergencias al Hospital Pellegrin de la ciudad de Burdeos, donde días más tarde perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio según fuentes locales.

El club de rugby Marmandais y Agen Agglo Rugby se pronuncia tras la muerte de la jugadora Cléa Menier

Días más tarde del fallecimiento de la joven, el club de rugby compartió un comunicado en donde habló sobre lo sucedido:

“Con una inmensa e indescriptible tristeza, la Union du Bassin Marmandais ha recibido la noticia del fallecimiento de Cléa, de 17 años, joven jugadora de nuestro club, víctima de un accidente durante el encuentro contra el Agen Agglo Rugby, el sábado 17 de octubre en Marmande”.

De momento no se sabe qué medidas tomarán tras este incidente que ha marcado un antes y después en este deporte de contacto que es conocido por ser uno de los más fuertes.

“Hoy, toda la familia de la Union du Bassin Marmandais se encuentra conmocionada y sumida en una profunda tristeza. Nuestros primeros pensamientos están con su familia: sus padres, Cécile y Johann; su hermano, Clément; y su hermana, Coline, quien también es jugadora en la categoría cadete de nuestro club. También pensamos en sus allegados y amigos, con quienes compartimos este inmenso dolor; en sus compañeras de equipo, sus entrenadores y en todas aquellas personas que tuvieron la fortuna de conocerla y de compartir con ella su pasión por el rugby”.