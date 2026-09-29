La ex-estrella de la NBA J.R. Smith es arrestado en Texas por un fuerte cargo, esto se sabe:

Este martes se dio a conocer que la noche del lunes 28 de septiembre uno de los jugadores más destacados de la NBA había sido arrestado en Texas, tratándose de la ex-estrella J.R. Smith, quien fuera campeón con los Cavs de Cleveland o Los Lakers de Los Ángeles junto a LeBron James.

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Earl Joseph Smith III, cual es su verdadero nombre fue arrestado debido a violencia familiar, dejando un nuevo capítulo triste y polémico, manchando por completo su reputación como uno de los jugadores que marcaron época dentro de la NBA.

¿Qué se sabe del caso de J.R. Smith y su arresto?

Se ha dado a conocer que el exjugador estadounidense de basquetbol tenía una orden de aprehensión emitida por el Departamento de Policía de Southlake, Texas, debido a un incidente que causó lesiones corporales, cayendo en el ámbito de violencia familiar.

De acuerdo con las autoridades, el arresto ocurrió el lunes luego de que un lector identificara las placas de su vehículo mostrando una alerta sobre la orden de captura pendiente.

Por ahora el “exsocio” de LeBron James se encuentra tras las rejas en el Centro de Detención del Condado de Hunt a espera de que se fije una fianza y a la espera de su audiencia ante el tribunal del Condado de Tarrant.

De momento los detalles sobre el caso no se han hecho públicos debido a que es una investigación en curso, aunque se espera que en los próximos días se llegue a un caso concreto.

¿Quién es J.R. SMith?

J.R. SMith se consolidó como uno de los basquetbolistas de la NBA más fiables y aunque se hizo mundialmente famoso por un meme en las finales vs. Golden State, este tuvo una carrera bastante larga, pues estuvo 16 temporadas en el máximo nivel de este deporte, siendo uno de los escoltas más creativos a la hora de ofender.

Durante su paso por la NBA logró consolidarse dos veces campeón y ambas fueron junto a LeBron James, siendo la primera con los Cavaliers de Cleveland en 2016 y con Los Lakers de Los Ángeles en 2020.