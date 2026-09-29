LUTO en el futbol mexicano; confirman muerte de portero SELECCIONADO NACIONAL en terrible accidente, esto pasó:
Esto es todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del portero mexicano que había sido convocado recientemente a disputar un torneo mundial:
Este martes 28 de septiembre se dio a conocer sobre el fallecimiento del guardameta Ignacio “Nacho” Moreno a la edad de 28 años, quien perdió la vida en un terrible accidente vial cuando regresaba de Tehuacán a Puebla, vistiendo de luto el deporte mexicano y conmocionando a todos sus seguidores.
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Se sabe que Nacho Moreno había conseguido la convocatoria al Mundial Street Soccer con México luego de haber conseguido el bicampeonato nacional con Puebla, dejando consternados a todos sus seguidores así como a demás colegas dentro de este tipo de disciplinas.
¿Qué le pasó al portero Ignacio “Nacho” Moreno?
De acuerdo con la prensa local, “Nacho” Moreno perdió la vida en un accidente vehicular en el kilómetro 1 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el municipio de Palmar de Bravo tras haber disputado algunos partidos, donde también habría fallecido su colega Carlos Alfonso Ramírez Guevara, apodado "Charly".
Tras su paso en varias categorías inferiores así como en el mundo de “las talachas” del futbol de barrio le hicieron ganar el cariño y la admiración del público, quien poco a poco ha comenzado a despedirlo en redes sociales.
¿Quién fue el portero Ignacio “Nacho” Moreno?
Ignacio Moreno fue un guardameta quien tuvo paso por clubes como Pachuca, Club Puebla y Lobos BUAP aunque finalmente encontró lugar en circuitos lejos de la Primera División de la Liga BBVA MX, por lo que a sus 28 años se convirtió en un referente del Street Soccer en Puebla.
Su bicampeonato le valió para ser considerado uno de los mejores en su posición en la actualidad por lo que había conseguido ser convocado a la Selección Mexicana de Street Soccer para representar a nuestro país en el siguiente torneo, por lo que su muerte ha conmovido a sus colegas, siendo que se quedó "a poco" de poder disputar uno de los torneos más importantes de su trayectoria deportiva.