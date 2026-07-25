¿Quién cantará? Hora EXACTA del Show de Medio Tiempo del partido entre Atlante vs. América de la Liga MX HOY 24 de julio

Este viernes 24 de julio se estará llevando uno de los partidos de fútbol más esperados de toda la Jornada 2 de la Liga MX, pues el mítico equipo del Atlante estará haciendo su debut en casa ante el siempre complicado Club América, en un enfrentamiento cargado de mucha mística.

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Los dirigidos por “El Piojo” Herrera estarán jugando su primer partido en casa de este certamen ante un América que siempre busca llevarse los tres puntos y en un terreno de juego que conocen bien, pues el partido estará disputándose en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cuál estará ambientado por un Show de Medio Tiempo imperdible.

¿Quién cantará en el Show de Medio Tiempo del partido entre Atlante vs. América?

Hace unas horas se confirmó que no será un artista sino dos quienes estén a cargo del Show de Medio Tiempo del partido de Atlante vs. América, pues Mario Bautista y Kevin AMF ofrecerán su mejor set para los asistentes y televidentes.

Hoy en día Mario Bautista y Kevin AMF se han consolidado como unos de los artistas más prometedores de México, por lo que verles al en el medio tiempo de un partido tan esperado ha emocionado a propios y extraños donde podríamos escuchar algunos de sus temas más virales como ‘PRADA’, el sencillo que estrenaron hace unos días o incluso temas por solitario.

¿A qué hora y dónde ver el Show de Medio tiempo del partido del Atlante vs. América hoy?

Si tú al igual que los millones de seguidores del conjunto blaugrana y azul crema no te quieres perder este gran partido de la la Liga MX, te invitamos a seguir este Viernes Botanero a través de la señal de Azteca Deportes en el Canal 7.

Podrás seguir este gran juego en punto de las 8:50 p.m., donde nuestros mejores analistas y comentaristas llevarán hasta tu hogar cada detalle de lo que sucede en la cancha y podrás ver el Show de Medio Tiempo cerca de las 9:45 p.m.

Recuerda que si no puedes ver el partido por televisión, puedes seguirlo a través de nuestro sitio web dando clic aquí.