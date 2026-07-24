Canal de TV Abierta para ver los partidos de HOY viernes 24 de julio de la Liga BBVA MX; lista de partidos que transmitirá Azteca 7

La actividad de la Liga BBVA MX continúa con el ya famoso Viernes Botanero. Este 24 de julio, la afición mexicana será testigo de dos partidos imperdibles como parte de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Aquí te compartimos qué encuentros podrán seguirse hoy, completamente GRATIS y EN VIVO, por la señal de Azteca 7. Así que sigue leyendo.

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¿Qué partidos de la Liga BBVA MX pasará Azteca 7 hoy, 24 de junio?

En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que podrás seguir GRATIS y EN VIVO uno de los duelos más esperados de la Jornada 2: Atlante vs. América. El partido se llevará a cabo la noche de este jueves, 24 de julio, en el renovado Estadio Banorte. Para seguir el minuto a minuto del tan esperado juego, sintoniza tu televisor en el Canal 7. Si lo prefieres, también puedes seguir la transmisión GRATUITA y ONLINE en el sitio web oficial de Azteca 7 o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿A qué hora empieza el Atlante vs. América?

El partido arranca en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión en Azteca 7 empieza a las 8:50 p.m., con la previa de tus comentaristas deportivos favoritos. El duelo de esta noche ha generado gran expectativa, ya que se trata del regreso de los Potros de Hierro a las canchas del Estadio Banorte (anteriormente, Estadio Azteca).

El Atlante llega al encuentro con una derrota, tras perder su primer partido ante el Necaxa. Por su lado, las Águilas del América debutaron en el Apertura 2026 con una victoria ante el Querétaro.

Apertura 2026 Liga BBVA MX: ¿Qué partidos quedan de la Jornada 2?

A continuación, te compartimos el calendario de partidos restantes de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX:

Viernes, 24 de julio

Atlante vs. América

Tijuana vs. León

Sábado, 25 de julio