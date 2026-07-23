¿Cuándo y a qué hora es el partido de Atlante vs. América? Así podrás verlo gratis y en vivo por Azteca 7

Es oficial, las jornadas de la Liga BBVA MX están de regreso. En esta ocasión Los Potros del Hierro y La Águilas se enfrentarán en la cancha en un partido correspondiente a la Jornada 2 de la Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ambas escadras buscarán dejarlo todo en la cancha para segurar su boleto a la siguiente fase, es por eso que a continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada de este encuentro que tiene emocionados a todos los aficionados.

Atlante vs. América: Fecha y hora exacta para ver el partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX

El equipo del Atlante, dirigido por Miguel "Piojo" Herrera y el América, al mando de el director técnico uruguayo Guillermo Almada, se enfrentarán en la cancha del Estadio Banorte este próximo viernes 24 de julio en punto de las 21: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México.

Atlante vs. América: ¿Dónde ver el partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX GRATIS y EN VIVO?

Este gran encuentro en la cancha entre dos de los equipos más sobresalientes del fútbol mexicano lo podrás disfrutar gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7 aunque si por alguna razón no cuentas con televisor o simplemente prefieres el streaming también podrás disfrutar de la transmisión del partido en punto de las 20: 50 hrs a través del sitio web, solo debes DAR CLICK AQUÍ y listo, podrás ver el partido desde el dispositivo que desees, ya sea celular, tableta o PC, solo deberás contar con una red a internet estable. Este encuentro lo disfrutarás con la mejor previa deportiva y la mejor narración de fútbol que existe en todo México.

Atlante vs. América: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX?

El equipo del Atlante, también conocidos como “El Equipo del Pueblo” llega a este encuentro luego de no haber obtenido la victoria ante el Necaxa en la Jornada 1 ya que el marcador quedó 2-1, favor de Los Rayos, por lo que en esta ocasión buscarán implementar grandes estrategias de juego que les permita anotar goles y así acumular más puntos. Respecto a Las Águilas del América, el equipo llega luego de haber derrotado a la escuadra de Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora ya que dejaron el marcador 1-0. Sin embargo, cuentan con algunos elementos lesionados de la rodilla por lo que deberán tomar todas las precauciones e implementar un plan que no afecte su rendimiento.

