¿Cuándo y a qué hora es el partido de Atlante vs. América? Así podrás verlo gratis y en vivo por Azteca 7
La Jornada 2 de la Liga BBVA MX 2026 y inició y aquí te decimos cómo no perderte uno de los partidos más esperados del torneo.
Es oficial, las jornadas de la Liga BBVA MX están de regreso. En esta ocasión Los Potros del Hierro y La Águilas se enfrentarán en la cancha en un partido correspondiente a la Jornada 2 de la Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ambas escadras buscarán dejarlo todo en la cancha para segurar su boleto a la siguiente fase, es por eso que a continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada de este encuentro que tiene emocionados a todos los aficionados.
Atlante vs. América: Fecha y hora exacta para ver el partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX
El equipo del Atlante, dirigido por Miguel "Piojo" Herrera y el América, al mando de el director técnico uruguayo Guillermo Almada, se enfrentarán en la cancha del Estadio Banorte este próximo viernes 24 de julio en punto de las 21: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México.
Atlante vs. América: ¿Dónde ver el partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX GRATIS y EN VIVO?
Este gran encuentro en la cancha entre dos de los equipos más sobresalientes del fútbol mexicano lo podrás disfrutar gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7 aunque si por alguna razón no cuentas con televisor o simplemente prefieres el streaming también podrás disfrutar de la transmisión del partido en punto de las 20: 50 hrs a través del sitio web, solo debes DAR CLICK AQUÍ y listo, podrás ver el partido desde el dispositivo que desees, ya sea celular, tableta o PC, solo deberás contar con una red a internet estable. Este encuentro lo disfrutarás con la mejor previa deportiva y la mejor narración de fútbol que existe en todo México.
Atlante vs. América: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX?
El equipo del Atlante, también conocidos como “El Equipo del Pueblo” llega a este encuentro luego de no haber obtenido la victoria ante el Necaxa en la Jornada 1 ya que el marcador quedó 2-1, favor de Los Rayos, por lo que en esta ocasión buscarán implementar grandes estrategias de juego que les permita anotar goles y así acumular más puntos. Respecto a Las Águilas del América, el equipo llega luego de haber derrotado a la escuadra de Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora ya que dejaron el marcador 1-0. Sin embargo, cuentan con algunos elementos lesionados de la rodilla por lo que deberán tomar todas las precauciones e implementar un plan que no afecte su rendimiento.