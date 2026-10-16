¿Dónde ver el partido de Atlante HOY viernes 16 de octubre gratis, en vivo y online? Link libre para verlo desde México

Hoy no es cualquier día, pues estaremos siendo testigos de un nuevo Viernes Botanero y en la cartelera oficial tendremos al partido del Atlante (°16) vs. Pumas (°12) desde la Ciudad de México en punto de las 8:50 pm (Hora del Centro), el cuál podrás seguir de manera online en vivo y gratis a través de nuestro sitio web oficial en el siguiente link.

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Esta Jornada 12 de la Liga BBVA MX nos traerá uno de los partidos más esperados del fin de semana, pues la diferencia de puntos entre ambos conjuntos capitalinos es muy corta y sumar tres puntos podría ser vital para que estos mantengan la ilusión de poder clasificar a la Liguilla, eliminatoria donde según la estadística del futbol mexicano, todo podría suceder…

¿En dónde juega Atlante vs. Pumas?

Este intenso partido de futbol se estará disputando en el renovado Estadio Banorte, coloso que será testigo de un encuentro donde el equipo vencedor podría seguir aspirando a colarse a la fiesta grande del futbol mexicano ya que los Pumas únicamente le llevan dos puntos al Atlante, quienes suman 11 unidades en el torneo.

Otro dato no menor es que los dos equipos cuentan con un récord similar en sus últimos 5 partidos, ya que ambos tienen dos encuentros perdidos, dos empates y una victoria, por lo que estaríamos frente a un enfrentamiento bastante parejo.

¿Por qué no perderse el partido de Atlante vs. Pumas hoy viernes 16 de octubre?

Si el hecho de que sea un partido del torneo regular de nuestro futbol no es un gran motivo, se confirmó a través de las redes del equipo blaugrana que esta noche se estará llevando un homenaje a uno de los grandes referentes del Atlante y del balompié mexicano, pues al medio tiempo se reconocerá a Christian “Hobbit” Bermúdez.

Por ello y más te invitamos a no perderte este partido por televisión por el Canal 7 o en línea a través de nuestra página web, donde tendrás cada detalle de este imperdible encuentro.