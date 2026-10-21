Hora EXACTA de transmisión del Atlas vs. América, partido de la Liga BBVA MX, para verlo en territorio de Estados Unidos

Es oficial, próximamente se llevará a cabo uno de los encuentros en la cancha más esperados; así es, estamos hablando del partido Atlas vs. América, perteneciente a la jornada 13 de la Liga BBVA MX. La hora en la que se llevará a cabo será a las 7: 00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos la hora exacta para ver la transmisión, esto dependiendo los husos horarios de cada región ya que la hora cambia dependiendo de la zona en la que te encuentres.

Estados Unidos Zona Este: 9: 00 pm

Estados Unidos Zona Central: 8:00 pm

Estados Unidos Zona de la Montaña: 7:00 pm

Estados Unidos Zona del Pacífico: 6: 00 pm

Estados Unidos Zona de Alaska: 5: 00 pm

Estados Unidos Zona de Hawái: 2: 00 pm



Atlas vs. América: ¿Qué día es el partido y dónde será?

Es oficial, los Rojinegros se enfrentarán contra las Águilas este miércoles 21 de octubre. Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, recinto en donde caben al menos 53,937 espectadores. Este partido ha generado altas expectativas entre los fans fieles de cada escuadra por lo que la emoción se encuentra en el más alto nivel.

Atlas vs. América: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de la Liga BBVA MX?

El equipo del Atlas, dirigido por Hernán Crespo, llega a este encuentro estando en el tercer lugar de la tabla general de la Liga BBVA MX, cuenta con 21 puntos y al momento acumula 6 partidos ganados, 3 empatados y 3 perdidos. Por su parte, la escuadra dirigida por Guillermo Almada, La Águilas del América se encuentra en la posición número 1, cuenta con 24 puntos, 11 partidos jugados, 7 victorias, 3 empates y 1 derrota. Ambos equipos competirán con un mismo propósito; derrotar a su rival, pero será hasta el final del partido que se revele la desición final en el marcador.