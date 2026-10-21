Toluca vs. Tijuana: LINK para ver GRATIS y EN VIVO el partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX

Este miércoles 21 de octubre, la escudería del Toluca se enfrentará al Tijuana dentro de la jornada 13 del Apertura 2026, dentro de la Liga BBVA MX. De acuerdo con el programa oficial, el encuentro se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás verlo totalmente GRATIS y en directo por la señal abierta de Azteca 7 y por todos sus canales digitales oficiales.

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¿Cómo, cuándo, a qué hora y cuál es la liga para ver el encuentro entre Toluca y Tijuana?

El encuentro de esta tarde, miércoles 21 de octubre del 2026, entre Toluca y Tijuana, corresponde a la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX; se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El partido se llevará a cabo dentro del Estadio Nemesio Diez, dentro de un duelo crucial para ambas escuadras dentro de la tabla general, ya que ambas escuadras buscarán consolidar su posición en la zona de clasificación directa a la liguilla en esta recta final del torneo Apertura.

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¿Cómo llega el Tijuana ante Toluca este miércoles 21 de octubre?

Ante el encuentro de esta noche, Tijuana llega dentro de la posición 10 de la tabla general, sumando 16 puntos, tras dos empates consecutivos: primero 1 a 1 frente a Juárez y 0 a 0 en contra de Puebla; con estos resultados, los Xolos suman 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas dentro del torneo.

¿Cómo llega el Toluca ante Tijuana este miércoles 21 de octubre?

Del otro lado de la cancha, Toluca llega a este encuentro dentro del top 3 de la tabla general al sumar 21 puntos, posición que lo mantiene firme por la pelea de los primeros puestos que le daría pase directo a la Liguilla. Los Diablos Rojos suman hasta ahora 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas en 12 partidos.