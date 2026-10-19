OFICIAL: Azteca 7 transmitirá EN VIVO el partido de Tigres vs. León, así podrás ver GRATIS el enfrentamiento de la jornada 13 de la Liga BBVA MX

Los aficionados al futbol mexicano tendrán una nueva oportunidad de disfrutar la Liga BBVA MX sin pagar una suscripción o necesariamente de alguna aplicación que necesite de un pago. Esta semana el conjunto de Tigres y León se enfrentarán en la Jornada 13 del Apertura 2026 en un encuentro que podrá verse en televisión abierta y en vivo por Azteca 7, para que los fieles seguidores de ambos equipos puedan seguir el encuentro.

El partido entre Tigres y León llega en un momento importante del torneo cuando cada punto es válido para mejorar su posición y lograr un lugar dentro de la Liguilla. Tigres buscará aprovechar su condición de local mientras que León intentará recuperarse de su último resultado y demostrar que puede competir ante uno de los conjuntos más exigentes del campeonato.

¿Cuándo y dónde ver el partido Tigres vs. León EN VIVO?

El encuentro entre Tigres y León está programado para este martes 20 de octubre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La buena noticia para los aficionados es que el partido podrá verse gratis por Azteca 7, a través de la televisión abierta. Asimismo, puedes seguir el duelo a través del sitio web de Azteca 7 o dando CLICK AQUÍ de la Aplicación oficial de TV Azteca EN VIVO o TV Azteca Deportes. El partido lo podrás ver a partir de las 9:00 pm horario en que ya está programado. Sin embargo, este inicia cuando concluya el duelo entre Juárez contra Atlante, el cual también se podrá ver por Azteca 7.

¿Cómo llegan Tigres y León al encuentro?

Tigres llega a este partido después de empatar 1-1 ante Guadalajara en la jornada 12 con este resultado se le permitió sumar un punto, aunque el equipo regiomontano necesita seguir acumulando unidades para mejorar su posición en la clasificación. Antes de este encuentro, los felinos se encuentran en la posición 13 con 14 puntos.

Por otro lado León llega con una dolorosa derrota de 5-3 frente al América. A pesar del resultado, el conjunto esmeralda ha mostrado capacidad ofensiva durante el torneo y se encontraba en el séptimo lugar de la tabla, con 18 puntos.