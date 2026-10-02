México vs. Estados Unidos: Canal, hora y día exacto para ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso de la Fecha FIFA 2026

¡La Selección Mexicana regresa a las canchas este fin de semana! Tras dos duelos que terminaron en empate, como parte de los partidos amistosos de la Fecha FIFA 2026, la escuadra de Rafa Márquez regresa al campo para un nuevo duelo: México vs. Estados Unidos. El encuentro se llevará a cabo este fin de semana en Phoenix, Arizona, y podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo instante.

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México vs. Estados Unidos: fecha y hora para ver el partido EN VIVO

El duelo entre México vs. Estados Unidos de la Fecha FIFA 2026 se llevará a cabo la noche de este sábado, 3 de octubre, en punto de las 7:50 p.m. (hora del centro de México) en el State Farm Stadium, en el estado de Arizona en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Estados Unidos GRATIS? Canal de TV y señal de streaming online

El amistoso entre México vs. USA podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7, ya sea que nos sintonices en tu televisor, ingreses a nuestro sitio web o descargues la app oficial en cualquiera de tus dispositivos móviles. Estos son todos los medios para ver el partido en punto de las 7:30 p.m.:



TV: Canal 7

Canal 7 Internet: Sitio web oficial de Azteca 7

Streaming: app móvil de TV Azteca En Vivo

Ranking FIFA: ¿En qué posición se encuentra México previo a su partido vs. USA?

La Selección Mexicana llega a su encuentro contra Estados Unidos en la posición número 10 del Ranking FIFA, con un total de 1,751 puntos; mientras que el cuadro de las Barras y las Estrellas se encuentra en el puesto número 16 con 1,696.09 puntos. A nivel CONCACAF, la escuadra tricolor lidera en primer lugar, seguida precisamente por la Selección de Estados Unidos, por lo que se espera un duelo verdaderamente reñido. ¡No te pierdas el partido por Azteca 7!