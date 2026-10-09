OFICIAL: Azteca 7 transmitirá la pelea de Luis Gerardo “La Sombra” Castillo vs. Ángel “Patrón” Cruz: así podrás verla GRATIS

Este fin de semana Luis Gerardo “La Sombra” Castillo se enfrentará contra Ángel “Patrón” Cruz este sábado 10 de octubre en las noches de Box Azteca la cual está programada para iniciar a las 11:00 pm. Los aficionados podrán seguir los detalles del combate a través de la programación de Azteca 7 y no perderse ningún momento de lo que ocurrirá en este nuevo enfrentamiento dentro del boxeo mexicano.

Con ambos pugilistas listos para medirse arriba del ring la expectativa entre el público y asistentes estará en saber quién consigue controlar los asaltos y aprovechar las oportunidades que se presenten durante la pelea.

¿Dónde ver la pelea de Luis “La Sombra” Castillo vs. Ángel “Patrón” Cruz EN VIVO y GRATIS?

Como te lo mencionamos anteriormente, la pelea entre “La Sombra” y “El Patrón” se llevará a cabo este sábado a las 11:pm y podrá verse mediante la programación abierta de Azteca 7 en las noches de Box Azteca. Además, de la programación de televisión el encuentro también podrá verse de manera GRATIS Y EN VIVO mediante el sitio web de Azteca 7, solo necesitas un dispositivo y una buena conexión a internet para ingresar al portal y ubicar el botón rojo que dice EN VIVO o puedes dar CLICK AQUÍ y de esta manera comenzarás a seguir el combate estelar.

¿Quién es Luis “La Sombra” Castillo?

Luis Gerardo “LA Sombra” Castillo es un pugilista mexicano de 31 años originario de Jiqulipilco, México y cuenta con una experiencia profesional de 40 peleas de las cuales ha ganado un poco más de 30. Castillo se ha distinguido por su capacidad para buscar el nocaut lo cual lo convierte en un rival que buscará aprovechar cada oportunidad sobre el cuadrilátero.

Por otra parte, Ángel “Patrón” Cruz, también es un boxeador mexicano de 25 años, originario de Ciudad del Carmen, Campeche, quien ha llamado la atención por su récord invicto de 19 peleas. Su objetivo será imponer su estilo y demostrar su capacidad ante un contrincante con mayor recorrido profesional.