OFICIAL: Azteca 7 transmitirá la pelea de box de Miguel “Piolín” Martínez vs. Nahuel Boncompagni, así podrás verla gratis

Para los amantes del boxeo, Azteca 7 llevará hasta la pantalla el enfrentamiento entre Miguel "Piolín" Martínez vs. Nahuel Boncompagni el cual está programado para el próximo sábado 10 de octubre. Este encuentro forma parte de la oferta de Box Azteca, que mantiene al pugilismo como uno de los grandes atractivos de la programación.

¿Dónde ver la pelea entre Miguel "Piolín" Martínez vs Nahuel Boncompagni EN VIVO y GRATIS?

La pelea entre Miguel "Piolín" Martínez vs. Nahuel Boncompagni podrá disfrutarse a través de la programación abierta de Azteca 7 en las noches de Box Azteca la cual da inicio a partir de las 11:00 p.m. Además, de la programación de televisión el encuentro también podrá verse de manera gratuita y en vivo mediante el sitio web de Azteca 7 solo necesitas entrar al portal y ubicar el botón rojo que dice EN VIVO o puedes dar CLICK AQUÍ y de esa manera sencilla comenzarás a seguir el combate estelar.

Otra alternativa es descargar la aplicación de TV Azteca EN VIVO, la cual se descarga de manera gratuita y es compatible con cualquier celular, tablet o televisor inteligente. Una vez instalada solo necesitas ubicar el canal de Azteca 7 y seguir la programación.

¿Quién es Miguel "Piolín" Martínez?

Miguel 'Piolín' Martínez, también conocido como 'Piolinchenko', es considerado como uno de los pugilistas mexicanos más prometedores de los últimos años. Debutó en el 2025 en el boxeo profesional y poco a poco se ha abierto las puertas de este deporte, destacando como el segundo duranguense en representar a México en los Juegos Olímpicos. Una de las curiosidades de este boxeador es que de joven se dedicó arduamente al futbol, siendo un buen goleador, sin embargo se inclinó hacia el box impulsado por la admiración hacia su abuelo 'Piolín'.

¿Quién es Nahuel Boncompagni?

Nahuel Boncompagni es originario de Argentina, también conocido como 'El Maldito', tiene 27 años y su debut profesional fue en el 2021. Su récord profesional es de un total de 10 victorias, 6 derrotas y 0 empates. Este sábado 10 de octubre se enfrentará a Miguel 'Piolín' Martínez para discutir el título del cinturón Silver del Consejo Mundial de Boxeo.

