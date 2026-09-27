Tigres vs. Puebla; ¿Dónde ver este partido de la Liga BBVA MX hoy sábado 26 de septiembre?

Aunque estos días estarán marcados por la fecha FIFA que nos hará ver a la Selección de México en acción, la Liga BBVA MX no se detendrá, o al menos no por ahora, pues este sábado 26 de septiembre podremos seguir uno de los partidos más esperados de la jornada.

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Será la noche de este sábado que podremos presenciar el partido de Tigres (16°) vs. Puebla (9°) como parte de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX, mismo que podrás ver a través del Canal 7 como parte del menú del día, justo al finalizar el amistoso de México vs. Colombia.

¿A qué hora es el partido de Tigres vs. Puebla?

El conjunto felino se estará midiendo contra “la franja” esta noche en punto de las 21:00, por lo que te invitamos a aventarte el maratón después del partido de México, en un día marcado por el deporte mexicano.

Esta noche todo se definirá en el Estadio Universitario de la UNAL en el que Tigres recibirá al Puebla, siendo que el conjunto local se encuentra en una etapa de transición, por lo que es clave que siga sumando puntos para aspirar poder entrar a la Liguilla en unas cuantas semanas.

¿Quién ganará el partido entre Tigres vs. Puebla?

Por un lado, el conjunto poblano suma dos victorias, dos derrotas y un empate en los últimos partidos, por lo que su rendimiento ha ido disminuyendo en las últimas semanas, aunque los universitarios tienen un récord bastante similar, pues acumulan una victoria, una derrota y tres empates.

Si bien, ambos equipos se encuentran a 7 puntos de distancia, los Tigres podrían comenzar a recortar distancias esta noche en casa, por lo que te invitamos a no perderte esta gran partido de futbol a través de Azteca 7.