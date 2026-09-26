México vs. Colombia: Este es el link para ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Fecha FIFA este sábado 26 de septiembre

Esta tarde del sábado 26 de septiembre la Selección Nacional de México estará iniciando oficialmente la “Era de Rafa Márquez”, pues tras haber sido el asistente del combinado en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026™, el tapatío disputará su primer encuentro con el mando total de lo que se jugará.

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Como parte de esta fecha FIFA, México jugará hoy ante Colombia, una de las potencias de la CONMEBOL, pues cabe mencionar que son los vigentes subcampeones de la Copa América 2024, por lo que se espera un partido de alto nivel por ambas escuadras que querrán demostrar esta nueva etapa futbolística y tú lo podrás seguir completamente gratis.

¿Cuál es el link para ver gratis el partido de México vs Colombia en internet hoy?

Si tú al igual que todos los que nos emocionamos con el “¿Y si sí?”, no te quieres perder ningún momento de este partido amistoso pero no lo puedes seguir a través de la televisión, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás verlo a través de este link oficial.

Recuerda que este link gratuito forma parte de la señal de Azteca 7, el canal de televisión donde también podrás seguir todos los detalles del partido entre México vs. Colombia.

¿A qué hora juega México vs. Colombia?

El imperdible partido de México vs. Colombia estará llegando hasta donde te encuentres gracias a nuestro sitio web oficial en punto de las 6:50 pm (horario del centro de México), por lo que te espera toda una tarde con uno de los partidos de mayor nivel esta fecha FIFA para el conjunto nacional que está por entrar a una nueva etapa futbolística .

Este partido se disputará en el Estadio M&T de Baltimore, donde se espera que el conjunto nacional cuente con el apoyo de la afición que ha lucido cada vez más conectada, sobre todo este último año.

