Tito Double P canta “dopamina” en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbilli, esta es la letra y su significado del corrido tumbado

Este sábado 31 de octubre se está llevando a cabo la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, siendo esta una de las más esperadas de este año por todo lo que el mexicano representa para el boxeo nacional e internacional, siendo que esta se llevó a cabo en Arabia como parte del evento de ‘México vs. el Mundo’.

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Uno de los detalles más llamativos de la participación de ‘Canelo’, sin duda fue su camino al ring, el cuál fue musicalizado por Tito Double P, quien cantó la canción "dopamina", uno de los corridos tumbados más populares del artista, siendo uno de los momentos más emocionantes de la noche y que sirvió como antesala para la pelea vs. Christian Mbilli.

Tito Double P canta en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez del sábado 31 de octubre

Como se rumoraba en los últimos días, fue Tito Double P quien interpretó "Dopamina", su canción con Peso Pluma, prendiendo los ánimos de una de las noches más importantes del boxeador tapatío, llevando su sonido hasta Arabia, marcando un antes y después en el género regional mexicano.

Si bien, la canción únicamente fue cantada por Tito Double P, esta forma parte de su disco en dueto con Peso Pluma que lleva por nombre "DINASTÍA" y que salió de manera sorpresiva el pasado 25 de diciembre de 2025.

¿Qué significa “dopamina”, la canción que Tito Double P cantó en la entrada de Canelo?

No es secreto que 'Canelo' es fanático de los corridos tumbados, por lo que era de esperarse que un tema así sonara en esta pelea tan importante, más considerando lo enérgica que es y su letra, teniendo un significado un tanto explícito pues en la misma letra se habla sobre la búsqueda de placer inmediato, así como adrenalina y una vida de excesos, lujos y estatus.

Letra de la canción de "dopamina" de Peso Pluma y Tito Double P:

Vaso rojo, loquerón, polvo pa' la adrenalina

Mi sistema ya se activó, hasta creo que ya me domina

Con la mota encima, entra la puta tentación

El modo Dandy entra en acción, vestidos de marca fina

Y la neta, las niñas, mi adicción, me elevan la dopamina

Rusas, chinas o latinas que dominan mi atención

Y con pura actriz, me ven en el Jeep bien polarizado, y claro

Pues no me ven a mí como un arabí bien encapuchado y caro

Que cuánto costó, yo ni pregunto, lo que pidan, yo lo pago

Mucho dinero el que muevo yo, todo es encriptado

De Roma a Dublín, con unas ladies estilo italiano

Tréboles de Van Cleef con el Richard Mille todo adiamantado

Las plebes, en París, me dicen oui a este cholo vago

Y cargo con un equipón, traigo un charolón, todos bien fajados

Farandulitas de esas de Instagram, de las que se creen un cuero

Dos bluntes, plumita de wax, bolsas Ziploc pa'l cagadero

Con un buen veneno en el refuego en Nueva York

Y con pura actriz, me ven en el Jeep bien polarizado, y claro

Y no me ven a mí como un arabí bien encapuchado y caro

Que cuánto costó, yo ni pregunto, lo que sea, yo lo pago

Mucho dinero el que muevo yo, todo encriptado

De Roma a Dublín, con unas ladies estilo italiano

Tréboles de Van Cleef con mi Richard Mille todo adiamantado

Las morras de París le dicen oui oui a este cholo vago

Y cargo con un equipón, traigo un charolón, todos bien fajados