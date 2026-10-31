El INCREÍBLE accesorio vintage de Saúl ‘Canelo’ Álvarez que usó antes de su pelea contra Christian Mbilli y que puedes conseguir por MENOS de 500 pesos

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli ha logrado captar la atención de todo el mundo, siendo esta uno de los eventos deportivos más importantes del año, por lo que cada detalle de esta es imperdible para todos sus seguidores y justamente el tapatío ha dejado ver uno de sus secretos mejores guardados.

Te puede interesar: OFICIAL y CONFIRMADO: La hora EXACTA de transmisión de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli para ver EN VIVO en Azteca 7

Hoy en su llegada a la Kingdom Arena de Ryad, Arabia donde estará peleando vs. Mbilli, se le vio a Saúl usando unos audífonos de cable, siendo este accesorio considerado como vintage pues hoy en día es mucho más común encontrar audífonos de conexión Bluetooth, mismos que tienen un costo menor a los $500 pesos en México si los buscas en la tienda oficial.

Canelo usa audífonos de cable como muchas más figuras internacionales

En los últimos meses ha crecido la tendencia en la que figuras internacionales como artistas y deportistas usan audífonos alámbricos, tal como Canelo en su llegada a su pelea vs. Mbilli este sábado 31 de octubre, la cuál puedes seguir de manera gratis y en vivo en este link oficial de Azteca 7.

Si bien, es sabido que el mexicano logra cobrar una cantidad millonaria por pelea, este suele darse gustitos como comprar audífonos con un valor de $300, los cuáles son de la marca Apple.

¿Por qué los famosos usan audífonos de cable?

La tendencia de usar audífonos “vintage” viene del último par de años e incluso hay quienes especulan sobre las ondas de Bluetooth y su efecto sobre los usuarios y aunque no hay nada de esto confirmado, lo que sí es un hecho es que estos suelen tener mayor fidelidad por cuestiones técnicas.

CANELO 🤝 USYK Oleksandr Usyk is here to support Canelo Alvarez against Christian Mbilli tonight 🐐 #CaneloMbilli | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/fyrutkkKEL — Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026

Al convertir las señales en Bluetooth, el sonido se comprime y genera retraso así como latencia, por lo que podría ser un fenómeno generacional como la creciente moda de los vinilos y la manera en que se disfruta la música a décadas de su desuso.