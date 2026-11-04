¡Ya es papá! Charles Leclerc y Alexandra presentan a su hija Bianca; ¿el piloto se perderá el GP de Brasil?

¡Ya es papá! Charles Leclerc y Alexandra le dan la bienvenida a su primera hija juntos. La pareja más famosa de la Fórmula 1 anunció el nacimiento de la pequeña a través de una publicación en conjunto vía Instagram, en la que compartieron el nombre de la bebé y su fecha de nacimiento: “Bianca 3.11.26”, se lee en la descripción de la fotografía, en la que se aprecian sus tiernos pies.

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Charles Leclerc ya es papá: el piloto abandonó Brasil para el nacimiento de su hija; ¿se perderá el GP?

Tras terminar en cuarta posición en el Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto de la Scuderia Ferrari viajó a Brasil para una nueva carrera en la máxima categoría del automovilismo a nivel global. No obstante, tras recibir la noticia de que su esposa estaba a punto de dar a luz, el deportista tomó un vuelo directo a Mónaco para presenciar el nacimiento de la pequeña Bianca.

De momento, no se ha anunciado ningún cambio en la agenda, por lo que la participación de Leclerc en el Gran Premio de Brasil - que se disputará este domingo, 8 de noviembre, en Sao Paulo - sigue en pie. Eso sí, el piloto tendrá que perderse los Libres 1, ya que regresará a Brasil hasta el viernes, 6.

¿Cómo conoció Charles Leclerc a su esposa Alexandra Saint Mleux? Así ha sido su historia de amor

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se conocieron a inicios de 2023, pero no fue hasta el verano de ese mismo año que hicieron pública su relación. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas con mayor renombre en la Fórmula 1, pues la joven influencer ha sido un rostro frecuente en los eventos de su ahora esposo.

Tras casi dos años de relación, el piloto monegasco y la influencer de origen mexicano se comprometieron. De hecho, la pareja anunció su compromiso hace precisamente un año, con emotivas fotografías en las que su perrito Leo fue cómplice. “Papá quiere casarse contigo”, se leía en la placa del pequeño cachorrito; mientras que el piloto escribió “Señor y Señora Leclerc” en la descripción de las fotografías de la propuesta. La pareja unió lazos matrimoniales en marzo del presente año.