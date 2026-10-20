Hora EXACTA de transmisión del Chivas vs. Necaxa, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, para ver desde Estados Unidos

Sí, esta semana tenemos jornada doble de la poderosísima Liga BBVA MX, en donde este martes 20n de octubre se llevará a cabo uno de los partidos más intensos de la semana en punto de las 6:07 pm (Hora del Centro de México), ya que seremos testigos del juego entre Chivas (4) vs. Necaxa (17) y nosotros te explicaremos a qué hora puedes verlo desde los Estados Unidos.

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Ubicados en la cuarta posición de la tabla general hasta esta jornada 13, Las Chivas buscarán afianzar los primeros lugares de cara a la Liguilla, instancia del torneo mexicano que mucho les ha costado a los de Valle Verde, ya que ciertamente el Necaxa no se encuentra en uno de sus mejores momentos hablando futbolísticamente.

¿A qué hora es la transmisión del partido de Chivas vs. Necaxa HOY 20 de octubre desde Estados Unidos?

A pocas semanas de que culmine el torneo regular del balompié mexicano, El Rebaño Sagrado se medirá ante los Hidrocálidos en un partido ligeramente parejo, ya que por un lado Chivas únicamente ha tenido una victoria en los últimos 5 partidos y Nacaxa se ha visto en una racha de cuatro derrotas y un empate.

Si bien, se ha confirmado que este partido será a las 6:07 pm (Hora del Centro de México), te compartiremos los horarios para que lo puedas ver desde los Estados Unidos:



Hora de del Este: 8.07 pm

Hora Central: 7:07 pm

Hora de la Montaña: 5:07 pm

Hora del Pacífico: 4:07 pm

¿Cuántos seguidores de Chivas hay en los Estados Unidos?

A través de las décadas, el conjunto rojiblanco se ha consolidado como uno de los más seguidos del fútbol mexicano, siendo el segundo más popular de todo México y esta popularidad ha trascendido fronteras, pues se habla que al igual que en el territorio nacional, Las Chivas serían el segundo equipo mexicano con más seguidores con cerca de 5 millones de “chivahermanos” en los Estados Unidos.