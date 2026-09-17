LUTO en la NBA: Muere de manera repentina querido exjugador de los Chicago Bulls y Knicks; así lo despidió el equipo campeón

Este jueves 17 de septiembre se ha dado a conocer que uno de los jugadores más prometedores de la NBA falleció de manera repentina a la edad de 43 años, dejando en shock a los fans que consiguió a través de los años durante su estancia en el máximo nivel del baloncesto.

Te puede interesar: Muere famoso jugador de béisbol profesional; su esposa lo despide con triste mensaje: “Fue una batalla realmente difícil

Se trata del exbasquetbolista estadounidense Michael Sweetney, quien como pívot y ala fuera elegido por los actuales campeones de la NBA, los Knicks de Nueva York en el Draft del año 2003 para posteriormente ser traspasado a los Bulls de Chicago, así lo dio a conocer su misma esposa a través de una publicación en redes sociales.

¿Quién fue el exbasquetbolista Michael Sweetney?

Se trata de uno de los jugadores más prometedores de principios del siglo, pues Sweetney tuvo una gran trayectoria en el baloncesto colegial con los Hoyas de la Universidad de Georgetown e incluso consiguió ser nominado al premio Naismith, mismo que se entrega al mejor universitario del año, pues en su mejor temporada promedió 20 puntos y 10 rebotes por partido.

Su desempeño en la duela le valió para ser elegido por los Knicks de Nueva York en el Draft de la NBA, equipo donde estaría por dos campañas para finalmente ser traspasado a los Bulls de Chicago, donde también estuvo por dos años.

Posteriormente emigró al basquetbol de China y tras varias temporadas deambulando, donde estuvo mermado por las lesiones, encontró su mejor versión en la liga de Uruguay, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas de este deporte.

¿De qué murió Michael Sweetney?

Los detalles sobre su muerte se han mantenido en reserva de la familia, siendo que su esposa únicamente se despidió de él con una emotiva publicación que decía lo siguiente:

“Nadie lo amó más y él no amó a nadie más que a su familia. Sus hijos eran la luz de su vida, y él vivió cada día para darles la mejor vida posible. Ha sido mi mejor amigo durante 30 años y mi esposo durante casi 20. No estoy segura de qué haríamos nosotros o yo sin él”.

Los Knicks despiden a quien fuera su novato, Michael Sweetney

En redes sociales, el equipo que le dio la oportunidad de jugar en el máximo circuito del básquetbol, los actuales campeones de la NBA, los Knicks de Nueva York lo despidieron con una emotiva publicación.