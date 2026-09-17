Muere famoso jugador de béisbol profesional; su esposa lo despide con triste mensaje: “Fue una batalla realmente difícil”

El mundo del béisbol - y el deporte en general - se visten de luto tras la lamentable muerte de Brian Wolfe, exjugador de los Blue Jays. El ex-pitcher del equipo de Toronto perdió la vida el pasado martes, 15 de septiembre, según confirmó su esposa Rachell Wolfe a través de un breve, pero desgarrador mensaje vía redes sociales. Tenía tan solo 45 años.

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¿De qué murió Brian Wolfe, exjugador de los Blue Jays?

De momento, no se ha revelado la causa exacta de la muerte de Brian Wolfe. No obstante, su esposa compartió un breve mensaje, vía Facebook, en el que informó sobre una “batalla difícil”. “Siento mucho escribir esto, pero después de una batalla realmente difícil y tortuosa, Brian Wolfe falleció temprano, esta misma mañana”; se lee en el escrito publicado por Rachell.

Una vez que se dio a conocer la lamentable noticia, los Blue Jays compartieron un mensaje de condolencias para la familia y los seres cercanos de su ex-pitcher: “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del exjugador de los Blue Jays, Brian Wolfe. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en estos momentos difíciles”, escribió el equipo de Toronto, junto a una fotografía del ex-jugador.

¿Quién era Brian Wolfe? Así fue su trayectoria en el béisbol

Nacido en Fullerton, California, Brian Wolfe destacó por ser el pitcher de los Toronto Blue Jays de 2007 a 2009. A lo largo de tres temporadas con los Azulejos, el californiano jugó un total de 72 partidos. Wolfe hizo su debut en el deporte en 1999, tras ser seleccionado en la sexta ronda del draft por los Minnesota Twins. Posteriormente, llegó a los Milwaukee Brewers y luego fue intercambiado a los Blue Jays. En 2007, debutó en las Grandes Ligas en un juego contra los New York Yankees.

Tras tres temporadas con los Azulejos, Wolfe decidió emprender una nueva trayectoria en Japón, donde jugó para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, los Fukuoka SoftBank Hawks y los Saitama Seibu Lions. De hecho, Brian fue compañero del emblemático Shohei Ohtani durante su paso por los Hokkaido Nippon-Ham Fighters; además de ganar dos veces la Serie de Japón con los Hawks en 2014 y 2015, respectivamente.

Descanse en paz, Brian Wolfe.