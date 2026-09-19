Luto en el futbol europeo: Muere excapitán y goleador de Inter de Milán y la selección italiana, esto se sabe

El mundo del futbol internacional se ha vestido de luto, pues la madrugada de este sábado 19 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de una de las leyendas del Calcio italiano, pues Sandro Mazzola partió a la edad de 83 años dejando un gran legado.

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Sandro se logró consolidar como una figura internacional durante la década de los 60’s y 70’s en el Italia, con el Inter de Milán y con la selección de aquél país, además de trabajar como narrador y comentarista, por lo que este fin de semana fanáticos y demás colegas le han rendido tributo.

¿Quién fue Sandro Mazzola?

Por años, Sandro se hizo de un lugar dentro de los mejores jugadores del futbol italiano, incluso fue el goleador de una de las mejores versiones del Inter de Milán durante los años 60’s, donde se le recuerda al club como “La Grande Inter”, lo que le ayudó a ganar terreno dentro del mundo.

Su habilidad con el balón y destreza goleadora le valieron para quedar en segundo lugar en la premiación del Balón de Oro en el año de 1971, lo que lo terminó por consolidar como una de las figuras más importantes de todo el mundo.

Jugó toda su carrera para el Inter de Milán, donde en 17 temporadas logró alzar 4 títulos de la Serie A (1963, 1965, 1966 y 1971); dos Copas de Europa (1964 y 1965) y dos Copas Intercontinentales (1964 y 1965). Además con la selección de Italia ganó el Campeonato de Europa en 1968 y jugó la final de la Copa del Mundo de México 1970, donde cayó ante la Selección de Brasil, 4 goles a 1.

¿De qué murió Sandro Mazzola?

De momento no se ha hecho pública la causa de su muerte, aunque el club de toda su vida informó que este falleció tras padecer una larga enfermedad con la que luchó desde hace tiempo.

Por ahora su familia o personas cercanas no han revelado mayores detalles sobre su partida, aunque se espera que se revele en los próximos días mayor información.