⁠OFICIAL y CONFIRMADO: Azteca 7 transmitirá la pelea de box entre ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo

Este sábado estaremos siendo testigos de una de las peleas de box más esperadas del año, pues la cartelera de Box Azteca nos estará trayendo las pelea de ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo, complaciendo al público mexicano que tanto disfruta de este deporte en el mes de septiembre.

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El mexicano ‘Pitbull’ estará exponiendo por primera vez su campeonato interino superligero del CMB ante el puertorriqueño Néstor Bravo en lo que se espera que sea uno de los combates más fuertes de la noche de este sábado 19 de septiembre.

¿Dónde ver la pelea de box este sábado 19 de septiembre y a qué hora es?

Si no quieres perderte ningún detalle de esta pelea, te invitamos a sintonizar la señal de Azteca 7, donde podrás ser testigo de lo que Box Azteca trae para ti con nuestros mejores analistas y comentaristas directamente desde la Pechanga Arena de San Diego, California.

Box Azteca llegará hasta tu pantalla en punto de las 11:00 pm, por lo que es importante que estés listo con tu botana y como prefieras ver esta electrizante batalla que medirá a dos de los pugilistas más destacados de la actualidad en lo que será un clásico entre México y Puerto Rico.

¿Quién ganará la pelea de box entre Pitbull Cruz vs. Néstor Bravo?

Para esta pelea de box, se espera que se midan dos de los pesos más parejos de la actualidad de la división superligera del Consejo Mundial de Boxeo pues por un lado, el mexicano de 28 años cuenta con el siguiente récord:



Peleas totales: 33

33 Victorias: 28

28 Nocauts: 18

18 Derrotas: 3

Por otra parte, el retador boricua de 32 años buscará llevarse el título con otro impresionante récord el cual ostenta los siguientes números:



Peleas totales: 25

25 Victorias: 24

24 Nocauts: 17

17 Derrotas: 1

1 Empates: 0

¿Quién logrará salir con el cinturón este sábado? ¡No te pierdas esta pelea estelar!