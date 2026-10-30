Luto en la lucha libre mexicana: Confirman la muerte de luchador Darkness

Recientemente se confirmó el fallecimiento de uno de los luchadores más emblemáticos en la zona sur del país, pues Bernardo Federico Chalé Barea, quien actuaba bajo el nombre de Drakness fue privado de la vida por un grupo armado según primeros reportes locales, siendo uno de los casos más impactantes dentro del deporte en nuestro país.

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De acuerdo con las primeras versiones, el luchador quien también se desempeñaba como policía se encontraba en su hogar junto a su familia, cuando un presunto comando armado irrumpió para después de amenazarle terminó por arrebatarle la vida con diversos impactos de armas de fuego sin que este pudiera defenderse.

Asesinan al luchador mexicano conocido como Darkness

Se sabe que el pasado miércoles 28 de octubre el luchador se encontraba en su casa en la comunidad de Nachicocom en Chetumal, Quintana Roo, cuando un grupo de hombres armados allanó su hogar, donde se encontraba su esposa y dos hijos, quienes lograron refugiarse y solo salieron cuando los criminales se retiraron del inmueble. Aunque llamaron a los servicios de emergencia, estos no pudieran hacer algo, pues Bernardo Federico Chalé ya se encontraba sin signos vitales.

De momento no hay noticias sobre algún detenido, por lo que este hecho que ha conmocionado e indignado a la lucha libre mexicana ha comenzado a hacer ruido dentro de la comunidad.

¿Quién era el luchador Darkness?

En los últimos años, Darkness fue un luchador que se presentaba regularmente en Campeche y Quintana Roo, aunque anteriormente era conocido como Mr. Zodiaco, profesión en la que logró dejar una huella en su región.

En los últimos días gente cercana a este compartieron su pésame, siendo una de las personalidades más queridas de la zona y quien con su lucha libre logró llegar a miles de personas.