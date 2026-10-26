OFICIAL y CONFIRMADO: La hora EXACTA de transmisión de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli para ver EN VIVO en Azteca 7

Este próximo sábado 31 de octubre estaremos siendo testigos de una de las peleas de box más importantes del año, pues se estará llevando el evento de México vs. El Mundo, donde Azteca 7 llevará hasta tu casa la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli en punto de las 3:00 p.m.

Recuerda que esta pelea se estará llevando en un horario más temprano ya que el evento tendrá como sede el ANB Arena de Riad, en Arabia Saudita, donde no sólo Canelo estará dejándolo sino que nos esperan más grandes combates por parte de pugilistas mexicanos.

¿Qué otras peleas de box transmitirá Azteca 7 el 31 de octubre antes del enfrentamiento de Canelo?

Al ser un evento especial desde el otro lado del mundo, Azteca 7 estará llevando hasta tu pantalla 5 combates únicos, antes de que vivamos la gran pelea del Canelo donde boxeadores mexicanos lo dejarán todo vs. el Mundo en la siguiente cartelera (en el horario del Centro de México) donde destacan los siguientes:



David Picasso (MX) vs. Carl Martin a las 11:00 am

Raymundo Rojas (MX) vs. Reito Tsutsumi a las 12:00 pm

Rafael Espinoza (MX) vs. Lorenzo Parra a la 1:00 pm

Jaime Mungía (MX) vs. Nikita Zon a las 2:00 pm

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Además de poder ver la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli por la pantalla de Azteca 7, también podrás disfrutarla a través de nuestro streaming, solo da click aquí para que puedas acceder al link libre donde podrás ver una de las peleas más esperadas del año completamente GRATIS y EN VIVO.

¿Cuál es el título por el que peleará Canelo vs. Christian Mbilli el sábado 31 de octubre?

Azteca no sólo traerá una de las funciones más importantes de toda la historia del boxeo mexicano, sino también una de las más cruciales de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pues el tapatío llegará en condición de retador para buscar conquistar el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial del Boxeo, tarea que no será nada sencilla, pues Christian Mbilli llegará al combate con un récord sólido.

¿Cuál es el récord actual de Canelo y Christian Mbilli?

Saúl “Canelo” Álvarez llegará a este combate como contendiente a sus 36 años con un récord de:



63 victorias

3 derrotas

2 empates

Aunque por otro lado el francés Christian Mbilli de 31 años llegará decidido a retener su título con:

