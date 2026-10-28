Luto en el boxeo; muere boxeador olímpico tras TERRIBLE accidente en carretera

Este martes 27 de octubre se dio a conocer que el exboxeador olímpico puertorriqueño Carlos Gerena falleció a la edad de 55 años luego de que se viera involucrado en un fuerte accidente vehicular en la Carretera PR-52 en el Municipio de Bayamón, dejando a toda la comunidad conmocionada.

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De acuerdo con los primeros reportes locales, Carlos Gerena Allende, también conocido por “El Topo” fue atropellado por un automóvil y presuntamente un segundo también habría impactado contra el exboxeador olímpico, dejando una escena bastante lamentable, así lo comentó su

Muere el boxeador Carlos Gerena

Según medio locales, Gerena fue arrollado hasta en dos ocasiones antes de que pudiera confirmarse su identidad, siendo que encontraron su cuerpo en la Carretera PR-52 el pasado lunes 26 de octubre sin que pudieran hacer más por el ex deportista.

De momento se desconoce si hay algún detenido o detenidos, pues la primera versión señala que un automóvil lo habría atropellado sobre la carretera y que un segundo también habría atropellado al ex-deportista puertorriqueño, por lo que se espera un parte pericial con mayor detalle.

¿Quién fue el boxeador Carlos Gerena?

Fue por toda una década que “El Topo” se destacó por ser uno de los boxeadores más reconocidos de todo Puerto Rico, siendo que incluso logró ganar algunas medallas y campeonatos menores.

Uno de sus mayores logros fue representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año de 1992 así como en los Juegos Panamericanos de la Habana de 1991, donde consiguió una medalla de bronce.

Aunque su debut profesional fue en el año 1993, este se alejó de los cuadriláteros en 2003 dejando una carrera sólida dentro de los boxeadores latinos, donde dio 44 peleas profesionales de las cuales consiguió 38 victorias de las cuáles 30 fueron por la vía del nocaut y solo 6 derrotas.