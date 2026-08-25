NFL 2026: Conoce la LEGENDARIA banda de rock que dará el Show de Medio Tiempo del partido inaugural de la temporada

Estamos a pocos días de el inicio de la temporada 2026 - 2027 de la National Football League, mejor conocida como NFL, donde los equipos de esta liga iniciarán su camino al tan anclado Super Bowl y sí, cada jornada será una auténtica guerra donde semana a semana disfrutaremos de este deporte.

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Ya sea que tu equipo te haga pasar corajes o es uno de los más regulares de los últimos años, los espectáculos de Medio Tiempo han ido ganando popularidad en deporte y este año no será la excepción, pues contará con una de las bandas más representativas.

¿Quién estará en el Show de Medio Tiempo en el partido inaugural de la NFL?

A través de redes sociales se hizo oficial que la mítica banda de grunge, Soundgarden será la encargada de presentarse en el Show de Medio Tiempo en el partido inaugural también conocido como Kickoff Game que se estará disputando en el encuentro de los New England Patriots vs. los campeones defensores Seattle Seahawks este miércoles 09 de septiembre.

Así se estaría marcando una de las temporadas más esperadas, pues en los últimos años cada uno de los equipos y respectivas conferencias se han vuelto bastante competitivas donde cualquier cosa podría suceder al final de la campaña.

¿Quiénes son Soundgarden?

Hablar de una banda como Soundgarden es mencionar a una de las agrupaciones más importantes del rock moderno, conformada por el difunto Chris Cornell, Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd revolucionaron la ola del rock alternativo y grunge desde finales de los 80’s y dando pie a nuevas bandas como lo fueron Nirvana, Pearl Jam o Alice in Chains.

Aunque a banda se separó inicialmente en 1997 por tensiones internas, se reunieron en el año 2010 y lanzaron un último álbum de estudio en 2012 titulado King Animal. Aunque la banda mostró actividad intermitente en esos años, finalmente pausaron todo tras la trágica muerte de Chris Cornell por suicidio en mayo de 2017.

En el año 2019 la banda realizó un concierto benéfico en honor a Chris Cornell y en 2024 tuvieron un show íntimo en Seattle bajo el nombre de Nudedragons. En el 2025 se reunieron en el escenario con músicos invitados para su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll y finalmente este septiembre volverán a presentarse ante un estadio lleno.

