El futbolista mexicano que vale más de 500 millones tras el Mundial 2026

Hace algunos días que terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el torneo de fútbol que probablemente ha marcado un antes y después dentro de todas las personas que disfrutan el fútbol y quienes han comenzado esta aventura “fifas” pues por mes y medio vivimos toda una montaña rusa de emociones.

Como mexicanos, debemos admitir que nos dimos una gran ilusionada… Pero lejos de desanimarnos, el futuro del balompié mexicano cada vez luce más favorable, sobre todo con las nuevas generaciones que ya comenzaron a marcar la diferencia en el deporte de nuestro país, siendo que ya hay jugadores como Gilberto Mora valorados en cerca de 500 millones de pesos según Tranfermarkt.

¿Cuál es valor de Gilberto Mora en el mercado de transferencias después del Mundial 2026?

Si estuviste al tanto de este torneo y de la participación de México en estos cinco partidos, probablemente viste a Gilberto Mora y la magia que regaló en cada toque al balón, siendo que hoy en día su valor en el mercado ha sido fijado en 25 millones de euros, lo que se podría convertir en 496 millones de pesos mexicanos.

Lejos de ser una gran sorpresa, miles de personas han aplaudido la nueva valoración del joven, quien a sus 17 años de edad ha comenzado a hacer ruido en todo el mundo dejando el nombre de la Selección de México en alto, por lo que su salto a Europa podría ser en las siguientes semanas después de alcanzar la mayoría de edad.

¿Quién es Gilberto Mora?

Probablemente has escuchado su nombre y visto su fútbol, mismo que habla por sí solo, pero “Morita” es apenas un niño, pues nació el 14 de octubre del 2008, siendo uno de los futbolistas profesionales mexicanos más jóvenes en disputar un torneo de esta magnitud e incluso su participación le valió el reconocimiento internacional.

Actualmente juega para los Xolos de Tijuana de la Liga MX, aunque lo más probable es que estos sean sus últimos meses en la liga de nuestro país, pues su nivel futbolístico probablemente lo llevará al "viejo continente".

