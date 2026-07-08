El emotivo video que nadie vio de la graduación de Gilberto Mora: Así terminó la preparatoria tras el Mundial 2026

Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Gilberto Mora volvió a concluir los otros proyectos que tenía marcados en su vida: terminar la escuela. Recordemos que el mediocampista tiene apenas 17 años y finalmente cumplió otra de sus metas: terminar sus estudios de preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, de Tijuana. Este nuevo logro llega apenas unos días después de la eliminación de la selección mexicana y en redes sociales ya anda circulando el video del momento.

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¿Gilberto Mora fue a su graduación?

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el 7 de julio y fue transmitida en vivo por el propio colegio. Desde el inicio la gente estuvo pendiente para ver si llegaba el seleccionado mexicano. Durante el pase de lista de los alumnos graduados apareció el nombre de Gilberto Mora. No solo el jugador está feliz de concluir, pues el país entero celebró la noticia con emoción y orgullo.

Para muchos el momento fue bastante emocionante, pues si de por sí los asistentes estaban emocionados por los logros de todos los estudiantes, la emoción se hizo sentir cuando Gil Mora fue mencionado por los representantes de la institución. Incluso llamó la atención que uno de los estudiantes levantó con orgullo la foto del ícono de 17 años, algo que generó gritos y aplausos de los asistentes.

Regresó a Tijuana tras el Mundial

Por ahora, se sabe que el jugador volvió a casa, en Tijuana, justo después de concluida su participación con la Selección Mexciana. Su regreso ocurrió apenas unos días después de la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué dijo la escuela sobre su asistencia?

Por el momento hay un poco de incertidumbre en redes sociales, pues mientras unos aseguran que el seleccionado sí asistió para recibir su diploma, otros medios señalan que el jugador no pudo estar presente. De momento, ni el seleccionado ni las autoridades escolares han confirmado dicha información.

