LUTO en los Dallas Cowboys de la NFL: Confirman muerte de una de las figuras más importantes del espectáculo tal como lo conocemos hoy

Recientemente se confirmó la muerte de una de las figuras del mítico equipo de fútbol americano de la NFL, pues los Vaqueros de Dallas compartieron la partida de Dee Brock, quien fuera la directora original de las animadoras conocidas como las “Dallas Cowboys Cheerleaders".

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De acuerdo con los mismos Vaqueros de Dallas, Dee falleció el pasado miércoles a la edad de 96 años dejando un gran legado dentro del mundo del deporte y el cómo se tiene mayor visibilidad en este tipo de disciplinas que unen diferentes mundos durante los emparrillados, siendo uno de los equipos con mayores reflectores.

¿Quién fue Dee Brock?

Dee Brock originalmente fue maestra de preparatoria desde 1952 hasta 1966, aunque su trabajo más destacado fue cuando ayudó a fundar el Campus Centro de Dallas College, el primer campus de Dallas College y al ser la fundadora y primera directora de las “Dallas Cowboys Cheerleaders”, también conocidas como "Las Novias de América" (America's Sweethearts), el icónico equipo de porristas y bailarinas profesionales de la NFL que representa a los Dallas Cowboys.

In loving memory of Dee Brock, our founding director. 💙 We will forever honor her and her legacy. pic.twitter.com/fXhC8ovcVz — Dallas Cowboys Cheerleaders (@DCCheerleaders) September 23, 2026

Fue responsable de la integración racial del equipo en 1965 y del diseño de la primera versión del ahora famoso uniforme de las porristas, así como llevar al equipo de los Vaqueros a su primera aparición en el Super Bowl V del año de 1971.

Se retiró oficialmente del cargo en el equipo en 1975 y no fue hasta el año 2022 que recibió un premio a la trayectoria por su impacto en el entretenimiento de la NFL.

¿De qué murió Dee Brock?

De momento no se ha revelado una causa específica sobre su fallecimiento, aunque de acuerdo con los comunicados del equipo y personas cercanas, no se tenía el conocimiento sobre alguna enfermedad, por lo que se ha especulado que podría deberse a causas naturales debido a su avanzada edad.