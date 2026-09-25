Muere promesa del futbol de 20 años tras un insólito accidente: un ciervo atravesó su parabrisas

En las últimas horas se dio a conocer que el futbol polaco se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte del jugador Oskar Kordus un futbolista de apenas 20 años que perdió la vida después de sufrir un extraño accidente automovilístico en una carretera cercana a Gostyń, Polonia.

De acuerdo con información oficial el joven viajaba en su BMW por la carretera DW434, entre Krajewice y Grabonóg, cuando ocurrieron una serie de acontecimientos que provocaron su muerte. Según la información, otro automóvil atropelló a un ciervo que cruzaba la vía y, debido al impacto, el animal salió impactado hacia el carril contrario justo por donde circulaba el polaco.

¿De qué murió el futbolista Oskar Kordus?

La información difundida por estos lamentables hechos señalan que el ciervo atravesó el parabrisas del vehículo de Kordus e ingresó al habitáculo, provocando graves lesiones al futbolista, principalmente en la cabeza. Tras el impacto, el vehículo salió de la carretera y terminó volcado en una zanja.

En el momento de la emergencia personal médico llegó al lugar y encontraron al joven inconsciente y sin signos vitales por lo que iniciaron maniobras de reanimación para después ser trasladado en helicóptero a un hospital de Poznań, sin embargo horas después se confirmó su muerte. Hasta el momento la Fiscalía de Gostyń señaló que las lesiones mortales fueron provocadas por el animal y ocasionó un traumatismo craneoencefálico e intracraneal.

¿Quién era Oskar Kordus?

Kordus era un joven defensa que formaba parte del Kania Gostyń, equipo de la cuarta división del futbol polaco. Había llegado al club antes del inicio de la temporada 2026 / 2027 procedente del Korona Piaski, donde comenzó su formación futbolística. También pasó por las categorías inferiores del Warta Poznań y Zagłębie Lubin. Tras conocerse su muerte, el club expresó su tristeza y envió sus condolencias a la familia y personas cercanas al jugador.