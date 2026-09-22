Daniel Suárez, piloto mexicano de NASCAR, ya es papá y presenta a su bebé con EMOTIVAS fotos

La espera terminó para el piloto mexicano Daniel Suárez y Julia Piquet, pues a través de redes sociales la pareja confirmó este 22 de septiembre que ya son papás y presentaron oficialmente a su bebé, Otto Suárez Piquet. Mediante una carrusel en Instagram, se compartieron varias imágenes del momento en que los papás le dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

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“La bendición más grande de nuestras vidas, nuestro bebito. Otto Suárez Piquet”, fueron las palabras que acompañaron el mensaje.

El nacimiento de Otto llega después de varios meses de ilusión para la pareja, que había mantenido a sus seguidores pendientes durante las últimas semana, ya que igual en redes sociales compartieron pequeñas imágenes del embarazo, así como del Baby Shower, incluso en algunas ocasiones el mexicano expresó que tanto él como Julia estaban preparados para la llegada del pequeño.

¿Quién es Julia Piquet, la esposa de Daniel Suárez?

Julia Piquet de origen brasileño ha destacado por ser una healt coach y es hija de Nelson Piquet, expiloto brasileño y tricampeón de la Formula 1. Asimimso, su nombre comenzó a ganar popularidad dentro de los titulares en 2012 cuando se le vio vinculada con el mexicano y después de 10 años de relación confirmaron su compromiso en noviembre de 2022 para finalmente unir sus vidas a nivel religioso en julio de 2024 en Brasil.

Recientemente, en abril de 2026 la pareja anunció que serían padres por primera vez, en aquella ocasión compartieron una fotografía en la que Daniel colocaba su mano sobre el vientre de Julia y acompañaron la publicación con el mensaje: “Lo mejor está en camino”.

¿Cómo ha sido la carrera de Daniel Suárez?

El originario de Monterrey, Nuevo León, comenzó su carrera dentro de las pistas y tras un camino lleno de esfuerzos y sacrificios llegó a Estados Unidos para competir en la NASCAR. En 2016 hizo historia al convertirse en campeón de la NASCAR Xfinity Series y, en 2022, fue el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series.

Uno de sus más recientes triunfos que lo colocaron en la cima se registró en 2025 cuando se realizó la NASCAR Cup Series en México, donde compitió oficialmente fuera de Estados Unidos por primera vez y conquistó The Chilango 150 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, remontando desde el último lugar.

Actualmente compite en la NASCAR Cup Series con Spire Motorsports y, en 2026, sumó otro triunfo en la Coca-Cola 600. Ahora, el piloto mexicano celebra uno de sus logros más importantes fuera de las pistas que es convertirse en papá.