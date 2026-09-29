México vs Perú EN VIVO y GRATIS: Partido amistoso de hoy martes 29 de septiembre, transmisión online a través de Azteca 7

Este martes 29 de septiembre la Selección Mexicana quien se encuentra en una nueva era bajo la dirección de Rafa Márquez se enfrentará a Perú como parte de los partidos de preparación donde hoy el equipo nacional buscará obtener los 3 puntos luego de un doloroso empate frente a Colombia.

El segundo compromiso de la Fecha FIFA que está programado entre la Selección Mexicana y Peruana se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos y su transmisión EN VIVO podrá seguirse en televisión abierta y plataformas digitales de manera fácil y GRATUITA

¿Cómo llegan México y Perú al partido de hoy?

Ante el debut del michoacano, Rafael Máquez al frente del Tricolor, México llega después de empatar 1-1 contra Colombia durante este encuentro la selección cafetera dio el primer golpe. Sin embargo, Gilberto Mora marcó el gol del conjunto mexicano para de este modo concluir un debut con empate.

Ahora, dentro del cuadro de los dirigidos por Márquez se buscará darle continuidad a las modificaciones que comenzaron ante los colombianos y volver a medir a varios elementos de la plantilla en esta etapa rumbo al Mundial de 2030.

Por su parte, Perú llega con el objetivo de salir victoriosos ante este duelo ya que anteriormente sufrió una derrota de 4-1 frente a Estados Unidos Hoy el conjunto dirigido por Mano Menezes tendrá una oportunidad para ajustar su funcionamiento ante el equipo mexicano.

¿Dónde ver México vs Perú EN VIVO y GRATIS?

Como te lo mencionamos anteriormente, el partido está programado para este martes 29 de septiembre y comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Asimismo, los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO y GRATIS por la señal de televisión abierta de Azteca 7 la cual dará inicio a las 6:50 pm. Además podrán seguir cada minuto del encuentro mediante las plataformas digitales dando CLICK AQUÍ, así como la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual podrás descargar en tu televisor inteligente, tablet o celular, lo mejor de todo es que también es gratis.