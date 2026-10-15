OFICIAL: Tyler, The Creator colabora con el FC Barcelona de cara al Clásico vs. Real Madrid

Tras una gran exhibición en su regreso a la Champions League, a pocos días del Clásico Español vs. el Real Madrid y con un paso perfecto en la temporada actual, el FC Barcelona acaba de hacer oficial su nuevo fichaje: Tyler, The Creator, artista multidisciplinario con quien han presentado una línea de ropa ilimitada.

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Tras semanas de rumores, se confirmó con un video que el conjunto catalán tendrá una colaboración especial con el ganador de 3 Grammys y que ha redefinido el sonido del R&B, Hip-Hop y rap, siendo unos de los crossovers más esperados del año.

Tyler, The Creator colabora con el Barcelona para el Clásico español

Fue a través de un video junto con algunas figuras que Tyler hizo oficial la colaboración de su línea de ropa GOLF WANG con el conjunto culé y lo hizo de una manera poco común, pues el video literal señala a un “nuevo fichaje”, muy al estilo del rapero.

LA COPA DE GOLF FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ https://t.co/2SdSJH05tl — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Con Koundé, Aitana, Pedri y Lamine, pudimos ver el adelanto de la nueva colección deportiva, la cual le dará una nueva piel al conjunto blaugrana y que probablemente será la sensación de la temporada. La exclusiva colección llega en el marco de El Clásico, pues en los últimos años, el FC Barcelona ha modificado las playeras de este encuentro invitando a colaborar a artistas como The Rolling Stones, Olivia Rodrigo, Karol G, Drake, Ed Sheeran, Coldplay Rosalía o Travis Scott.

¿Cuándo sale a la venta la colección de Tyler, The Creator y el FC Barcelona?

Esta imperdible colección salió a la venta este mismo jueves 15 de octubre, aunque de momento solamente está disponible en la Brarça Store, tiendas Nike en línea, puntos exclusivos de venta y en tiendas físicas de GOLF WANG.

Se habla que el jersey del partido del Clásico vs. el Real Madrid tendría un precio de 500 euros ($1,100 pesos mexicanos); aunque se ve complicado que este tipo de colaboraciones lleguen a Latinoamérica en los próximos días.