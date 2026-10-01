OFICIAL: Disclosure serán los encargados del concierto after del Gran Premio de la Fórmula Uno de la Ciudad de México

Cada vez falta menos para El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula Uno, el cuál es uno de los eventos deportivos más esperados del año, pues es cuando este deporte de vehículos logra reunir a una gran cantidad de fanáticos año con año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Para la edición de 2026 se ha confirmado que el dúo británico conocido como Disclosure será el encargado de seguir con la fiesta al final de la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México con un imperdible DJ-Set, noticia que ha caído bastante bien dentro de los fans de la F1.

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Si van al #MexicoGP 2026, la fiesta seguirá después de la bandera a cuadros. Mario Achi ya invitó a quienes pondrán el ritmo en el After Show del 1 de noviembre, y aceptaron. Dale play para descubrirlo. 🎶 pic.twitter.com/feh0ojLDCw — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 1, 2026

¿Quiénes son Disclosure?

Con más de 15 años de trayectoria, Disclosure se ha convertido en uno de los dúos de música electrónica más importantes de todo el mundo, donde su influencia más apegada al house y al UK garage les ha dado un sonido único que ha conquistado todo tipo de eventos y el GP de la Ciudad de México no será la excepción.

Con 5 álbumes de larga duración y una gran cantidad de remixes, el dúo conformado por los hermanos Guy y Howard Laurence se han convertido en una propuesta musical única, teniendo incluso un sello distintivo que les hace destacar tanto en el estudio como en la tarima.

¿Cuándo es el Gran Premio de la Fórmula Uno de la Ciudad de México?

El GP de México se estará llevando a cabo del 30 de octubre al 1ro de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX aunque este after show que presentará Disclosure será en la clausura, el domingo 1ro de noviembre.

Se espera que este evento deportivo sea una de las mejores ediciones de los últimos años, sobre todo en todos los movimientos que hemos pasado estos meses, donde el regreso del mexicano 'Checo' Pérez ha emocionado a todos sus fanáticos.