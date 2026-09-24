¿Cuáles son los partidos de futbol que pasarán por Azteca 7 esta semana?

Esta semana el futbol no se detiene y menos por Azteca 7, la mejor opción para seguir el balompié, por lo que te vamos a compartir la lista de los encuentros que podrás seguir de la mano de nuestros comentaristas y analistas expertos que semana a semana llevan lo mejor de lo que se vive en el tanto afuera como dentro del terreno de juego.

Te puede interesar: Luto en el deporte: Muere leyenda de la NFL a los 68 años

Este sábado 26 de septiembre habrá dos partidos que por nada te querrás perder, pues se trata del primer encuentro de la Selección Nacional de México tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otro más de la Liga BBVA MX entre Tigres y el Puebla.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs Colombia?

Como parte de la era de Rafa Márquez al frente de la Selección Nacional de México estaremos presenciando por Azteca 7 esta nueva etapa que podría seguir el camino del “¿Y si sí?”, donde además tendremos a Gilberto Mora como nuevo “10”, por lo que se vienen muchos cambios este fin de semana.

México estará enfrentándose a Colombia, quienes si bien, son los subcampeones de la Copa América pasada, no lograron tener el desempeño esperado en la última justa mundialista en el Estadio M&T de Baltimore en punto de las 6:50 pm. (horario del centro de México).

Partido de Tigres vs. Puebla en la Liga BBVA MX este sábado

Y al finalizar este partido amistoso internacional podremos ver a los Tigres (16°) quienes se estarán midiendo contra el Puebla (8°) como parte de la Jornada 10 del torneo local en el Estadio Universitario de la UANL, en uno de los partidos más esperados de la semana.

Este encuentro se tiene programado para 9:00 pm, por lo que te recomendamos no despegarte del televisor, pues el futbol se apoderará de todo el sábado.