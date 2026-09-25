Emiliano ‘Popeye’ Aguillón vs. Adriano Sayú: La pelea de box que puedes ver por Azteca 7 este fin de semana

Este sábado seremos testigos de una de las peleas de box más intensas de todo el mes, pues como sabrás, este deporte suele tener grandes combates a través de la señal de Azteca 7 y en el mes patrio los compromisos no se detienen, por lo que te contaremos todos los detalles.

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Para este fin de semana estaremos viendo pelear a Emiliano ‘Popeye’ Aguillón vs. Adriano Sayú, pues el 26 de septiembre este combate estelar nos entregará la exhibición estelar de la noche que por nada del mundo te puedes perder.

¿A qué hora es la pelea de box entre Emiliano 'Popeye' Aguillón vs. Adriano Sayú?

Ambos pugilistas de peso mediano estarán enfrentándose en la cartelera de las "Batallas de Zamná" y podrás seguir este combate a través de la señal de Azteca 7 este sábado en punto de las 11:00 pm., al terminar el partido de Tigres vs. Puebla podrás seguir con la transmisión de Box Azteca.

Esta pelea de box se estará llevando a cabo en el Poliforum Zamná, en Mérida, Yucatán, donde el cubano Adriano Sayú ha radicado desde hace algún tiempo, por lo que Aguillón tendrá qué demostrar que en Querétaro también se boxea.

¿Quién ganará la pelea de box entre Emiliano 'Popeye' Aguillón vs. Adriano Sayú?

Si bien, ambos boxeadores han demostrado en los últimos meses que están para cosas grandes, únicamente uno logrará llevarse la victoria este fin de semana.



Emiliano 'Popeye' Aguillón, llegará a este combate con el siguiente récord: 13-0-2 con 7 nocauts



13-0-2 con 7 nocauts Por otro lado, el récord de Adriano Sayú es el siguiente: 10-0-0 con 9 nocauts

Aunque el nivel de los dos es muy similar, podríamos estar ante una de las mejores peleas de box de los últimos meses donde cualquier cosa podría suceder.

Este combate está pactado a 10 rounds y el que resulte ganador se irá directamente hacia las clasificaciones mundiales, siendo un gran impulso dentro de los pesos medianos.