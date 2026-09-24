México vs. Colombia: Conoce TODOS los detalles de este partido amistoso de futbol que Azteca 7 traerá para ti

Este sábado 26 de septiembre estaremos viviendo el regreso de la Selección de México luego de que fuera eliminada en 8vos de Final vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que hizo soñar en grande a todo un país con el “¿Y si sí?”.

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Como parte de los amistosos de la fecha FIFA, México se estará enfrentando a la Selección de Colombia, quienes se encuentran asimilando el “adiós” de uno de sus máximos referentes modernos, pues James Rodríguez se despidió del combinado tras la justa mundialista.

¿A qué hora es el partido de México vs. Colombia?

El imperdible partido de México vs. Colombia que estará llegando hasta tu hogar a través de la señal de Azteca 7 será en punto de las 6:50 pm (horario del centro de México), por lo que te espera toda una tarde con uno de los partidos de mayor nivel este fin de semana.

Por si fuera poco, estamos por iniciar la era de Rafa Márquez como Director Técnico de la Selección de México, por lo que estaremos viviendo un gran momento que seguramente emocionará a todo el país, además del debut de nuestro nuevo “10”, pues Gil Mora estrenará nuevo dorsal.

¿En dónde jugará México vs. Colombia?

Este partido se estará disputando en el Estadio M&T de Baltimore, donde se espera que el conjunto nacional cuente con el apoyo de la afición que ha lucido cada vez más conectada, sobre todo este último año.

Por otro lado, Colombia es uno de los países latinos con mayor presencia en los Estados Unidos, por lo que se espera que las tribunas sean un tanto parejas para ambas escuadras.

¡Ahora lo sabes! La cita es este próximo sábado 26 de septiembre en punto de las 6:50 pm., donde nuestros mejores expertos y analistas llevarán cada detalle del amistoso entre México vs. Colombia.