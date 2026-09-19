Atropellan a futbolista en pleno calentamiento del partido; esto es lo que se sabe del terrible accidente

Este sábado 19 de septiembre el futbol mundial se llevó una de las sorpresas más insólitas del día y probablemente de la temporada, pues el exjugador del Tottenham fue atropellado en pleno calentamiento, tratándose del británico Andros Townsend, dejando un momento completamente impactante.

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El accidente se registró hace unos momentos en el encuentro entre Pattani FC (9°) vs. PT Prachuap (12°) de la Thai Premier League del balompié tailandés, cuando el centrocampista fue arrollado de manera insólita.

¿Qué pasó con Andros Townsend, el futbolista atropellado?

Se sabe que el mediocentro inglés de 35 años se encontraba calentando durante el medio tiempo del partido entre PT Prachuap y Pattani cuando sin querer se cruzó contra una vehículo especial con un gran rodillo que se utiliza para el mantenimiento del césped, mismo que terminó por aplastar sus piernas.

Afortunadamente Townsend no sufrió un fuerte golpe o afectaciones mayores, pues incluso este pudo regresar con normalidad a la segunda mitad del encuentro en el que su equipo terminó ganando 0-3, acercando al PT Prachuap a la primera posición del torneo, por lo que se habla de que su estado de salud actual es óptimo y este percance no representó mayor riesgo a su integridad.

¿Quién es Andros Townsend?

Andros Darryl Townsend es un futbolista profesional originario de Inglaterra quien actualmente tiene 35 años de edad. Se desenvuelve como extremo derecho en el mediocampo y milita para el PT Prachuap F. C. de la Primera División de Tailandia, equipo con el que está por disputar su segunda campaña tras una carrera de más de 15 años dentro del mayor circuito del futbol mundial.

Ganó gran popularidad tras su extensa trayectoria en la Premier League de su país, e incluso por haber sido seleccionado nacional debido a su gran nivel, siendo uno de los mediocampistas más buscados a principios de la segunda década del siglo.