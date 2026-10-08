¿Cuál es el legado luchístico del Hijo de Fishman, detenido tras la muerte de El Búho?

Recientemente, el nombre de El Hijo de Fishman se ha colocado en todos los titulares después de que se diera a conocer el incidente fatal en el que se ha envuelto tras el deceso del réferi de la lucha libre conocido como El Búho. ¿Pero quién es El Hijo de Fishman y quién fue su padre?

Ahora lee: ¿El luchador Hijo de Fishman puede ir a la cárcel tras muerte de referí conocido como “El Búho”? Esto es lo que se sabe del caso:

¿Quién fue José Ángel Nájera Sánchez Fishman, quien heredó su legado luchístico a José Ángel El Hijo de Fishman?

José Ángel Nájera Sánchez, alias "Fishman" (1951–2017), fue una de las leyendas del bando rudo de la lucha libre mexicana durante los años 70 y 80. También conocido como "Veneno Verde", gracias a su icónica máscara y impecable estilo luchístico, consagró una gloriosa carrera dentro de la EMLL y la UWA.

Dentro de su legado, Fishman fue conocido como el "cazador de incógnitas" al arrebatarle la máscara a El Faraón, Sangre Chicana y El Cobarde, además de ser poseedor de múltiples campeonatos mundiales. No obstante, fue un 27 de agosto del año 2000 cuando el misterio de su verdadero rostro quedó al descubierto tras perder la máscara contra Máscara Sagrada.

Tras su derrota, y años después, Fishman optó por heredar el legado a su hijo, quien hoy en día mantiene la tradición luchística dentro de los Rudos, bajo el nombre de El Hijo de Fishman.

¿Por qué fue arrestado el El Hijo de Fishman?

De acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, José Ángel "N" luchador conocido como El Hijo de Fishman, fue oficialmente arrestado e imputado por el delito de homicidio culposo luego de un incidente donde perdió la vida el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", de 75 años, quien se desvaneció durante una función celebrada en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Asistentes al evento compartieron que supuestamente el luchador aplicó un castigo físico al árbitro conocido como "martinete", movimiento que ha sido prohibido por su alta peligrosidad. Después de lo ocurrido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo instauró una investigación para deslindar las responsabilidades penales del gladiador.