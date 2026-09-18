Hora EXACTA de inicio del Juárez vs. Tigres, partido de la Liga BBVA MX, para verlo en Azteca 7

Para los aficionados del futbol mexicano este viernes se tiene programado un encuentro que promete un cara a cara donde Juárez y Tigres buscarán llevarse los tres puntos. Este encuentro se disputará este 18 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez el cual corresponde a la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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¿Cómo llegan Juárez y Tigres al partido correspondiente de la Jornada 9?

Para este partido ambas escuadras llegan bajo un panorama distinto, ya que FC Juárez retoma sus actividades dentro de la cancha luego de perder 2-1 ante Santos Laguna, mientras que Tigres viene de conseguir un empate con el marcador en 0 frente a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio.

Con este nuevo encuentro Los Bravos buscarán sumar en el torneo, mientras que el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich intentará recuperar terreno después de un inicio irregular en el Apertura 2026 por lo que la victoria de esta noche es super importante para cualquiera de los dos equipos. Cabe recalcar que Juárez llega en el último lugar, mientras que Tigres ocupa la posición 14.

¿Cuál es la hora exacta y canal para ver Juárez vs. Tigres?

Como te lo mencionamos anteriormente, el silbatazo inicial está programado para las 9:00 de la noche, tiempo del centro de México, este viernes 18 de septiembre y se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Sin embargo los aficionados podrán disfrutar del encuentro de manera GRATUITA Y EN VIVO a través de la programación abierta de Azteca 7 a partir de las 8:50 pm.

De igual modo, si no tienes la oportunidad de ver el partido mediante un televisor puedes seguirlo mediante las plataformas digitales como el portal web o en las Apps: TV Azteca en Vivo o Azteca Deportes. No te pierdas este encuentro con los comentarios y análisis de nuestros analistas.