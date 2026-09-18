OFICIAL: Azteca 7 transmitirá EN VIVO el Juárez vs. Tigres, paso a paso para verlo gratis y en línea

La Liga BBVA MX siempre nos está dando grandes encuentros y sí, para buenas noticias de muchos amantes del balompié mexicano, estamos por vivir un Viernes Botanero más y en esta ocasión será el Juárez (18°) quien recibirá en casa a los Tigres (14°), en el Estadio Olímpico Benito Juárez en un partido que seguramente sacará lo mejor de cada escuadra.

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El Juárez FC se encuentra en plena crisis, pues acumulan un total de 8 partidos sin sumar un solo punto, pues no han ganado o empatado ningún encuentro, situación que el conjunto felino tratará de aprovechar para sumar puntos y escalar en la tabla de posiciones, aunque como sabrás, en el futbol azteca cualquier cosa podría suceder, por lo que será un partido que no te querrás perder.

¿Cómo ver el partido de Juárez vs. Tigres gratis?

Si tú eres un fiel seguidor de Juárez, Tigres o simplemente no te quieres perder ningún partido de la siempre sorprendente Liga BBVA MX, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás seguir este encuentro completamente gratis a través de la señal de Azteca 7.

Es importante que sepas que puedes seguir este partido de la Jornada 9 este viernes 18 de septiembre en punto de las 9:00 pm a través del sitio web oficial de Azteca 7, donde como es la costumbre, nuestros mejores expertos, comentaristas y analistas llevarán lo mejor de lo que sucede dentro y fuera de la cancha hasta donde te encuentres.

¿Cuántas jornadas quedan del torneo Apertura 2026?

Al conformarse por 18 equipos de primera división, nuestra liga cuenta con 17 jornadas, por lo que estamos sobrepasando la mitad, de cara a lo que será la “fiesta grande” del futbol mexicano, donde solo los mejores lograrán pasar a la Liguilla, por lo que poco a poco hemos podido ver a los equipos más regulares e incluso a uno que otro favorito.

Con una victoria, una derrota y tres empates en sus últimos 5 partidos, Tigres busca encontrar su camino para colarse dentro del Play-In o incluso la Liguilla, aunque por otro lado, el Juárez, dirigido por Gustavo Lema quien lleva poco más de dos semanas, buscará sumar su primer punto del certamen.

