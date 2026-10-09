Hora EXACTA de inicio de transmisión del Tigres vs. Toluca, para verlo EN VIVO y GRATIS en internet

Este viernes 9 de octubre los aficionados de Tigres y Toluca podrán disfrutar del encuentro entre ambos equipos que se enfrentarán en la Jornada 11 del torneo de Apertura 2026 de la Liga MX. Lo mejor de este encuentro es que podrás disfrutarlo EN VIVO y de manera Gratuita a través de Internet.

Los equipos dirigidos por Víctor Manuel Vucetich y Antonio Mohamed se enfrentarán en el Estadio Universitario, conocido como El Volcán, en Monterrey, Nuevo León en punto de las 9:00 pm, tiempo del Centro de México.

HORA EXCATA del partido Tigres vs. Toluca en internet

Los aficionados podrán seguir el encuentro por las siguientes opciones oficiales, sin necesidad de contratar una plataforma de paga. La primera opción está en ver la programación abierta de Azteca 7.

Otra alternativa donde también podrá verse de manera GRATIS y EN VIVO es mediante el sitio web de Azteca 7 solo necesitas entrar al portal y ubicar el botón rojo que dice EN VIVO o puedes dar CLICK AQUÍ y de esa manera sencilla comenzarás a ver el partido.

Otra alternativa es descargar la aplicación de TV Azteca EN VIVO, la cual se descarga de manera gratuita y es compatible con cualquier celular, tablet o televisor inteligente. Una vez instalada solo necesitas ubicar el canal de Azteca 7 y seguir la programación.

Cabe recordar que aunque el partido está programado para iniciar a las 9:00 pm la transmisión por Azteca 7 empezará a las 8:50 pm esto con el objetivo de conocer los comentarios que nuestros analistas tienen de este partido antes de que se de el silbatazo inicial.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la Jornada 11?

El panorama previo al encuentro es diferente para ambos clubes. Tigres buscará aprovechar su localía en el Estadio Universitario para sumar puntos y mejorar su posición en la tabla.

Mientras que Toluca llega como uno de los equipos protagonistas del Apertura 2026 y buscará mantener su buen paso en el torneo.