Muere querido actor de doblaje a los 69 años; interpretó a famosos personajes de cine

¡La noticia ha conmocionado al público! En redes sociales se ha dado a conocer la inesperada muerte de un querido actor de doblaje, un artista mexicano que durante muchos años se encargó de darle vida a famosos personajes de cine y de series, marcando a una gran generación de jóvenes y niños.

Los internautas se han encargado de llenar la web con mensajes de condolencia para el artista. A continuación te detallaremos de quién se trata y todas las veces que prestó su voz para ciertos personajes.

¿Cuál es la edad de Carlos del Campo?

Carlos del Campo fue un querido actor de doblaje, debido a los personajes a quienes les dio vida, ya sea en películas de Harry Potter, Disney, animes y en series de televisión, haciendo que su nombre sea recordado por jóvenes de diversas generaciones.

Lamentablemente, el 2 de agosto del 2026, se anunció formalmente el fallecimiento del artista mexicano a sus 69 años. La noticia del deceso se dio a conocer por Abril Ramos, su hija cineasta, quien desde su Instagram subió el obituario, confirmando los sucesos:

“Te amamos tus hijos Abril Ramos, Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz”

Aunque en las redes sociales del artista, no tenía mucho contenido, sus fotos se han llenado de comentarios de tristeza, donde los internautas lamentan los hechos, rememoran todos los famosos personajes de cine que hizo y le envían todas las condolencias a los familiares del artista. Hasta el momento, sus parientes o amigos no han dado a conocer la razón de su inesperada muerte.

¿Qué voces hizo Carlos del Campo?

Como ya lo mencionábamos al inicio, Carlos Campo cuenta con una amplia carrera en el doblaje, destacado por todos los famosos personajes de cine que llegó a interpretar. Dentro de las personalidades, se destacan los siguientes:



C-3PO de Star Wars.

Petter Pettingrew de Harry Potter.

Dr. Leslie MacPhee en Una noche en el museo.

Bulk en Power Rangers.

Slinky en Toy Story.

Duncan en Ralp.

Director Kuno en Ranma 1/2

La lista de personajes que dobló el querido actor de doblaje es amplia, trabajando en múltiples series y películas de gran renombre, por eso su muerte ha generado mucho impacto entre los usuarios.